Neues Comeback für FCA-„Taktgeber“ Dorsch

Augsburg Diese Saison ist für U21-Europameister Niklas Dorsch eine zum Vergessen. Bislang. Der letztjährige Augsburger Leistungsträger freut sich aufs Comeback - und Trainer Maaßen auf besondere Qualitäten.

Diese „Aura“ von U21-Europameister Niklas Dorsch hat nicht nur Trainer Enrico Maaßen beim FC Augsburg vermisst.

„Ich weiß, was er für eine Qualität hat, was er ausstrahlt, was Niklas in einem fitten Zustand für eine Mannschaft bedeuten kann“, sagte der Trainer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten. „Er ist Taktgeber, hat mit dem Ball Dinge drauf, die man schwer lernen kann.“ Dorsch habe eine „natürliche Arroganz“ im positiven Sinne: Er wolle immer den Ball haben und strahle aus, dass keiner an ihm vorbeikomme.

An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll der Leistungsträger aus der Vorsaison im Abstiegskampf das nächste Comeback geben. „Ich traue ihm durchaus zu, ein paar Minuten in Frankfurt zu spielen“, sagte Maaßen vor dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Es ist nicht das erste Comeback von Dorsch in einer überaus schwierigen Spielzeit.

Nach einem Schlüsselbeinbruch im Mai 2022 war Dorsch wegen zweier Brüche am Mittelfuß lange ausgefallen. Dazu stoppten ihn Krankheiten. Im März unterzog sich der 25-Jährige deshalb einer Operation an der Nase - und wieder musste er nach dem 2:1 gegen Werder Bremen am 4. März aussetzen. „Wenn der Ball gegen die Nase prallen würde, könnte es noch wehtun. Aber es kann nichts kaputtgehen, mit dem Schmerz muss man leben“, sagte Dorsch der „Augsburger Allgemeinen“. Viel wichtiger ist ihm, dass er wieder spielen kann. „Man will wieder der sein, der man mal war.“

Dorsch: „Seuchenjahr“

Auch wenn er nach vielen Pausen verständlicherweise noch nicht in Bestform ist, würde er sich einen Kurzeinsatz zutrauen. Dorsch kommt bislang nur auf sechs Liga-Spiele für die Schwaben in dieser Saison. Ein „Seuchenjahr“, sagte Dorsch. Er habe über die Gründe gegrübelt, ob er etwas falsch mache. „Wenn es aber keine genaue Ursache für eine Verletzung gibt, ist es nicht gut für den Kopf“, sagte er.

Maaßen hofft auf eine dauerhafte Rückkehr von Dorsch, der auch bei der U21 auf dem Weg zum EM-Titel 2021 ein Leistungsträger war. „Ich glaube, er braucht einfach einen Ticken mehr Trainingszeit. Es ist gut, dass wir ihn jetzt haben“, sagte Maaßen, der wieder mit dem genesenen Angreifer Kelvin Yeboah und dem zuletzt gelb-gesperrten Kapitän Jeffrey Gouweleeuw planen kann.

Verzichten müssen die Schwaben dagegen in Frankfurt/Main auf einen U21-Europameisterkollegen von Dorsch. Angreifer Mergim Berisha fällt wie Torhüter Rafal Gikiewicz auch gegen die Eintracht verletzt aus. „Wir wollen nicht so viel nach links oder rechts schauen“, sagte Maaßen, dessen Team fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. „Wir müssen selbst Punkte holen und den Anspruch haben, an jedem Wochenende dreifach zu punkten.“