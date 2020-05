Nationalspieler Halstenberg: RB Leipzig plant Quarantäne

Leipzig Der Bundesligist will am Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen. Außerdem sind Übernachtungen am Trainingsgelände ein Thema.

RB Leipzig will sich vor einer möglichen Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga kommende Woche in Quarantäne begeben. „Wir planen, ab nächstem Samstag mit der Mannschaft und dem Staff in Quarantäne zu gehen. Wir werden uns hauptsächlich am Trainingsgelände aufhalten und womöglich hier auch übernachten. Das wird noch diskutiert“, sagte Nationalspieler Marcel Halstenberg am Freitag bei „Sport im Osten“. Der 28-Jährige sprach von einer Quarantänezeit von sieben bis zehn Tagen.

Am Freitag mussten sich die RB-Profis das erste Mal einem Corona-Test unterziehen, am Montag soll der zweite folgen. Der Klub hofft zudem auf die Erlaubnis des Gesundheitsamts, am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Kurz darauf sollen sich dann alle Beteiligten so gut wie möglich abschotten, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten.

Weiterer Gehaltsverzicht der Profis

RB- Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geht derweil von einem weiteren Gehaltsverzicht der Profis aus. Bisher verzichten die Spieler bis zum Saisonende auf zehn Prozent ihres Gehalts. "Ich kann das nicht vorschreiben, aber ich gehe davon aus, dass die Spieler über den Juni hinaus auf Gehalt verzichten werden", sagte Mintzlaff am Freitag. Für den Vorstand wie auch Sportdirektor Markus Krösche und das Trainerteam um Julian Nagelsmann gelte das bereits. Da verzichte man bereits bis zum Jahresende auf Teile des Gehalts.

Mintzlaff unterstützt Debatte über Geldspirale beim Fußball

Mintzlaff plädierte zudem dafür, Dinge wie Gehälter und Beraterhonorare in der aktuellen Krise zu hinterfragen. "Die Spirale wurde immer weiter nach oben gedreht und es ist momentan für den Fan nur noch schwer nachzuvollziehen. Jetzt ist der Zeitpunkt für dieses Thema", sagte Mintzlaff und stärkte Christian Seifert den Rücken. Der Liga-Boss hatte unlängst eine Debatte über gedeckelte Gehälter angestoßen. (dpa)