München. Bundestrainer Joachim Löw sieht Thomas Müller nicht in der Nationalmannschaft. Der Bayern-Spieler reagiert auf Müller-typische Weise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Löw: Wahrscheinlichkeit für DFB-Comeback von Müller gering

Bundestrainer Joachim Löw hat Bayern-Profi Thomas Müller wenig Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft gemacht. "Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn alle fit sind", sagte Löw am Sonntag am Rande des Bundesliga-Topspiels der Münchner gegen RB Leipzig dem Pay-TV-Sender Sky. Durch die starken Leistungen Müllers seit dem Trainerwechsel bei den Bayern hatte es zuletzt Spekulationen um ein Comeback des 30-Jährigen in der DFB-Auswahl gegeben.

Löw sagte, er freue sich über die jüngste Treffsicherheit von Müller. Der Coach betonte jedoch erneut, jüngeren Spielern die Chance im Nationalteam geben zu wollen. Der 60-Jährige nannte dabei unter anderen den derzeit verletzten Leroy Sané, Timo Werner, Julian Draxler und auch den 30 Jahre alten Marco Reus. Er wolle den Weg mit den jungen Spielern weitergehen und diesen Beschluss "nicht so einfach über den Haufen werfen".

Thomas Müller reagiert auf seine Weise

Müller zeigte sich davon nach dem 0:0 gegen Leipzig nicht überrascht. «Der Bundestrainer hat eine Entscheidung getroffen», sagte Müller und versicherte: "Diese Europameisterschaft interessiert mich aktuell überhaupt nicht." Er wolle, sagte er weiter und hielt dabei demonstrativ das Vereinslog seines Trikots in die Kamera, sich auf den FC Bayern konzentrieren und mit den Münchnern in dieser Saison drei Titel gewinnen. (dpa/fs)