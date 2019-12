Paderborn Der SC Paderborn empfängt Eintracht Frankfurt. Die Paderborner benötigen im Abstiegskampf dringend drei Punkte. Der Live-Ticker.

Live! Schafft Paderborn zum Jahresende noch einen Heimsieg?

Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Sonntagabend auf Goncalo Paciencia und Sebastian Rode verzichten. Beide Fußballprofis sind für die Begegnung in der Benteler-Arena (18.00/Sky) nicht rechtzeitig fit geworden. Zudem fehlt Martin Hinteregger wegen seiner Gelbsperre. Im Angriff setzt Eintracht-Trainer Adi Hütter auf Bas Dost als einzigen Stoßstürmer. Bei den Paderbornern ersetzt Abdelhamid Sabiri den gesperrten Sebastian Vasiliadis. Zudem rücken Christopher Antwi-Adjej für Gerrit Holtmann und Ben Zolinski für Sven Michel in die Startelf. (dpa)

So spielt SC Paderborn: 17 Zingerle - 20 Jans, 15 Kilian, 13 Schonlau, 29 Collins - 19 Sabiri, 8 Gjasula - 9 Pröger, 22 Antwi-Adjei - 31 Zolinski, 30 Mamba. - Trainer: Baumgart

So spielt Eintracht Frankfurt: 29 Wiedwald - 3 Falette, 20 Hasebe, 2 Ndicka - 22 Chandler, 28 Kohr, 5 Fernandes, 10 Kostic - 24 da Costa, 11 Gacinovic - 9 Dost. - Trainer: Hütter

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)

Paderborn - Frankfurt