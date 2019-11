Frankfurt. Bundestrainer Joachim Löw nutzt das letzte EM-Qualifikationsspiel Spiel gegen Nordirland für einige Experimente – insbesondere in der Abwehr.

Live! 3:1! Gnabry (2) und Goretzka drehen das Spiel

Bundestrainer Joachim Löw schüttelt einiges durch bei der deutschen Nationalmannschaft vor dem abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland: Gleich fünf Änderungen gibt es gegenüber dem 4:0-Sieg gegen Weißrussland am Samstag. Einige davon hatte Löw angekündigt – etwa dass Marc-André ter Stegen anstelle von Manuel Neuer das Tor hütet oder dass Jonas Hector auf der linken Abwehrseite eine Bewährungschance erhält. Nico Schulz, der diese Position gegen Weißrussland bekleidet hatte, ist ohnehin angeschlagen.

Ich versuche das mal zu sortieren: ter Stegen - Klostermann, Can, Tah, Hector - Kimmich, Kroos - Goretzka, Gündogan, Brandt - Gnabry #GERNIR https://t.co/YBsXHpMn07 — Sebastian Weßling (@fluestertweets) November 19, 2019

Und doch gibt es eine durchaus überraschende Variante in der Abwehr: Im Zentrum verteidigt Emre Can neben Jonathan Tah – rechts allerdings wie gehabt Lukas Klostermann. Im Mittelfeldzentrum laufen erneut Joshua Kimmich, Toni Kroos und Ilkay Gündogan auf – der Bundestrainer hatte angekündigt, dass es ihm wichtig ist, dass sich diese Mittelfeldachse weiter einspielt. Deswegen verzichtet er in diesem Bereich auf Änderungen, von denen etwa der Schalker Suat Serdar hätte profitieren können. Davor gibt es nur eine Änderung: Borussia Dortmunds Julian Brandt spielt anstelle von Timo Werner, ansonsten bleibt es bei Leon Goretzka und Serge Gnabry.

Qualifiziert ist die deutsche Nationalmannschaft ohnehin schon für die EM 2020. Gegen die Nordiren, die selbst keine Chance auf die direkte Qualifikation haben, geht es nun vor allem darum, mit einem guten Gefühl aus dem Länderspieljahr 2019 zu gehen – und um den Gruppensieg: Bei einem Erfolg gegen Nordirland bleibt die deutsche Mannschaft definitiv vorne. Andernfalls könnte die Niederlande mit einem Sieg vorbeiziehen.

Der Gruppensieg wäre gleichbedeutend mit dem Verbleib in Lostopf 1 bei der Gruppen-Auslosung –was allerdings aufgrund des komplizierten Modus eher nicht bedeutet, dass die deutsche Mannschaft dann auch auf leichtere Gegner trifft.

