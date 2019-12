Mainz. Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 auf Abwehrchef Makoto Hasebe und Stürmer Bas Dost verzichten.

Live! 2:1! Mainz dreht das Montagsspiel gegen Frankfurt

Im 23. Rhein-Main-Derby wollen der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen. Die Hessen streben nach dem 2:1-Erfolg in der Europa League beim FC Arsenal an diesem Montag (20.30 Uhr/DAZN) im zwölften Anlauf den ersten Bundesliga-Sieg in Mainz an. Die Rheinhessen wollen bei der Heimpremiere ihres neuen Trainers Achim Beierlorzer an das 5:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim anknüpfen. Bei den Hausherren rückt Kapitän Danny Latza für den gesperrten Ridle Baku in die Startformation.

Frankfurts Japaner Hasebe muss für die Partie wegen eines grippalen Infekts passen, den Niederländer Dost plagen weiterhin muskuläre Probleme. Dafür können die Frankfurter wieder auf Mittelfeldspieler Sebastian Rode bauen, der zuletzt in der Europa League beim FC Arsenal wegen einer Knieverletzung fehlte.

Mainz: 27 Zentner - 6 Latza, 4 St. Juste, 19 Niakhate, 3 Martin - 8 Öztunali, 20 Edimilson, 14 Kunde - 5 Boetius - 21 Onisiwo, 7 Quaison. - Trainer: Beierlorzer

Frankfurt: 32 Rönnow - 18 Toure, 13 Hinteregger, 2 Ndicka - 24 da Costa, 10 Kostic - 28 Kohr, 17 Rode, 8 Sow - 15 Kamada - 39 Paciencia. - Trainer: Hütter

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: