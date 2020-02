Live! Bayern ohne Goretzka - Müller und Coman auf der Bank

München. Der FC Bayern München muss die Generalprobe für das Champions-League-Spiel beim FC Chelsea ohne Leon Goretzka bestreiten. Unser Live-Ticker.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka fehlt am Freitagabend im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn wegen muskulärer Probleme im Kader des deutschen Meisters. Ob Goretzka am kommenden Dienstag in London im Achtelfinal-Hinspiel gegen Chelsea wieder zur Verfügung steht, berichteten die Bayern zunächst nicht.

Trainer Hansi Flick verändert die Münchner Startformation im Vergleich zum 4:1 gegen den 1. FC Köln auf vier Positionen. In der Abwehr ersetzt Lucas Hernández und der von Real Madrid ausgeliehene Außenverteidiger Álvaro Odriozola die gesperrten Jérôme Boateng und Benjamin Pavard. Zudem rücken Philippe Coutinho und Corentin Tolisso für Thomas Müller und Kingsley Coman neu in die Anfangsformation.

München: 1 Neuer - 2 Odriozola, 21 Hernandez, 27 Alaba, 19 Davies - 32 Kimmich, 6 Thiago - 24 Tolisso - 22 Gnabry, 9 Lewandowski, 10 Coutinho. - Trainer: Flick

Paderborn: 17 Zingerle - 20 Jans, 5 Strohdiek, 13 Schonlau, 38 Holtmann - 8 Gjasula, 39 Vasiliadis - 9 Pröger, 22 Antwi-Adjei - 30 Mamba, 18 Srbeny. - Trainer: Baumgart

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)