Einen kurzen Moment herrschte Stille, doch rasch wich sie einem Raunen im Saal. Karl-Heinz Rummenigge war in seiner Bankettrede gerade auf Hansi Flicks 55. Geburtstag vom Montag zu sprechen gekommen, und als der Vorstandschef des FC Bayern nun das nachträgliche Geschenk an den Trainer überreichte und darauf einging, wusste nach einem kurzen Innehalten wirklich jeder, was das zu bedeuten hat. „In dem roten Päckchen ist ein Stift“, sagte Rummenigge, während Flick neben ihm stand, „und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man manchmal auch Papiere.“

Es war ein mehr als deutlicher Wink mit einem Vertrag als Chefcoach über den Sommer hinaus. Es war quasi die Ankündigung, mit Flick weiterarbeiten zu wollen und zu werden. Zumal nach diesem beeindruckenden 3:0 (0:0)-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea am Dienstagabend, nach dem trotz des noch ausstehenden Rückspiels am 18. März in München nach menschlichem Ermessen der Einzug ins Viertelfinale bereits gesichert ist.

Kein Einsatz im Pokal gegen Schalke

Eine ziemlich ernüchternde Nachricht aus ihrer Sicht folgte aber nach der Rückkehr nach München: Robert Lewandowski hat sich einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zugezogen und fällt nach Angaben der Bayern rund vier Wochen aus. „Nach einer zehntägigen Gipsruhigstellung beginnt bereits das Aufbautraining“, teilten sie mit. Damit müssen die Münchener bis mindestens Ende März auf ihren Topstürmer verzichten, der in dieser Saison in 33 Spielen 39 Tore erzielt hat. Einen echten Back-up haben die Bayern nicht im Kader, das Talent Joshua Zirkzee dürfte kaum als erster Ersatz in Frage kommen. Wahrscheinlicher scheint, dass Flick umstellt und sich eine Lösung mit Thomas Müller oder Serge Gnabry einfallen lässt, vielleicht auch mit Philippe Coutinho. So oder so ist Lewandowskis Ausfall ein herber Dämpfer nach der Gala in London und vor den entscheidenden Saisonwochen in Liga, dem Pokalviertelfinale am Dienstag beim FC Schalke und in der Champions League.

Serge Gnabry traf für die Bayern doppelt. Foto: Paul Terry / dpa

Dabei hatten die Bayern sowohl in Sachen Vertragsverlängerung mit Flick als auch sportlich beim Traumagegner vom verlorenen Finale 2012 zuvor noch eindrucksvoll demonstriert, dass sie bereit scheinen für mehr, jedenfalls mit Lewandowski. Bereits in der ersten Halbzeit waren die Münchener klar überlegen gewesen. In der fast perfekten zweiten Hälfte fand die Dominanz durch die Tore von Serge Gnabry (51./54.) und Lewandowski (76.) auch Eingang im Ergebnis. Zunächst war der frühere Arsenal-Profi Gnabry zweimal von Lewandowski uneigennützig bedient worden und hatte nach seinem Viererpack beim 7:2 in Tottenham im Oktober seine nächsten Ausrufezeichen in London gesetzt. Später beendete Lewandowski nach Alphonso Davies’ Flanke seine zweijährige Torflaute in K.o.-Spielen der Champions League und stellte damit auch endgültig sicher, dass der FC Bayern erstmals seit fast zwei Jahren ein K.o.-Spiel gewann.

Müller glaubt an den Titel

Vor allem aber freuten sich die Münchener über eine „sensationelle Mannschaftsleistung“ (Sportdirektor Hasan Salihamidzic) und ein „Statement“ (Kapitän Manuel Neuer), das auch von der Konkurrenz in Europa wahrgenommen wurde. „Wir sind eine Mannschaft, die sich nicht verstecken braucht“, sagte Verteidiger David Alaba vergleichsweise zurückhaltend.

Thomas Müller dagegen ging deutlich weiter und brachte jenes Gefühl zum Ausdruck, das er schon vor einiger Zeit einmal angedeutet hatte. Der Champions-League-Sieger von 2013: „Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, dass wir schon das Gefühl haben, dass was geht. Ich habe ja auch den Champions-League-Triumph, den wir natürlich auch anstreben, auch bewusst schon formuliert.“ Also, wie er fortfuhr, „dass wir absolut in der Lage sind, die Champions League zu gewinnen.“

Rummenigge mit Flick

Während Müller mit seinen Sätzen Flick indirekt lobte, sagte Rummenigge später zum Trainer ohne Umschweife: „Mach es weiter so, mach es gut. Bleib, wie du bist. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, wie die Mannschaft spielt, mit den Ergebnissen und auch dem Fußball, den sie hier zelebriert.“ Von Lewandowskis vorläufigem Ausfall ahnten sie da noch nichts.