Leverkusener Diaby wechselt zu Aston Villa

Der Wechsel von Offensivspieler Moussa Diaby vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zu Aston Villa in die englische Premier League ist perfekt. Das teilten die Rheinländer mit. Die Höhe der Ablösesumme ist nicht bekannt, laut Medienberichten war zuletzt aber von einem Betrag in Höhe von 55 Millionen Euro die Rede.

„Jetzt möchte ich den nächsten Schritt machen, ein neues Kapitel aufschlagen. Dabei werde ich immer glücklich und dankbar auf meine Zeit in Leverkusen zurückblicken“, wurde Diaby in der Leverkusener Pressemitteilung zitiert. Der Franzose war 2019 für 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Leverkusen gewechselt. In der vergangenen Saison war Diaby an 25 Pflichtspiel-Toren beteiligt. Insgesamt bestritt er 173 Pflichtspiele für die Werkself, erzielte dabei 49 Tore und steuerte 48 Assists bei.