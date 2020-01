Paderborn. Leverkusen schlägt den Tabellenletzten deutlich 4:1. Technisch limitierte Paderborner können Werkself trotz des Ehrentreffers nicht stoppen.

Leverkusen startet mit souveränem Sieg in die Rückrunde

Bayer Leverkusen hat seine Champions-League-Ambitionen unterstrichen. Die Werkself siegte zum Abschluss des 18. Spieltages der Fußball-Bundesliga am Sonntag beim Tabellenletzten SC Paderborn 4:1 (3:0) und rückte auf den sechsten Platz vor. Zweimal Kevin Volland (11. und 14. Minute), Julian Baumgartlinger (36.) und Kai Havertz (75.) erzielten vor 14 889 Zuschauer in Paderborn die Tore für Bayer, für Paderborn war der Treffer von Rückkehrer Dennis Srbeny (51.) zu wenig.

Früher Doppelpack von Volland

Die laufstarken, aber technisch limitierten Paderborner bemühten sich, den Leverkusener Kreativspielern auf den Füßen zu stehen und zumindest giftig zu sein. Misslang dies, wurde es umgehend gefährlich - wie vor dem 0:1: Moussa Diaby flankte den Ball in den Strafraum, Volland köpfte ein. Oder auch vor dem 0:2: Der hochbegabte Havertz erlief einen Steilpass und servierte perfekt für Volland.

Leverkusen kontrolliert das Spiel - bis auf eine Viertelstunde

Die Führung ermöglichte es Bayer, das Spiel in aller Gelassenheit zu kontrollieren. Paderborn hatte im Aufbau kaum eine Idee. Bei Srbeny, Rückkehrer von Norwich City, kam der Ball im Sturm zumeist gar nicht an. Zudem waren Havertz, Diaby und Karim Bellarabi in der Dreierreihe hinter Volland stets in der Lage, die wacklige SCP-Abwehr zu überspielen.

Paderborn meldete sich nach dem Seitenwechsel noch einmal mit neuem Schwung zurück. Srbeny nutzte einen Fehler von Torhüter Lukas Hradecky zum 1:3, Christopher Antwi-Adjei hatte kurz darauf sogar das 2:3 auf dem Fuß. Bayer verlor für eine gute Viertelstunde den Zugriff, fing sich aber wieder. (dpa/sid)

