Knieprobleme: RB-Verteidiger Gvardiol bricht Training ab

Bruneck Der möglicherweise für eine dreistellige Millionensumme wechselnde Innenverteidiger Josko Gvardiol von RB Leipzig hat das Training des DFB-Pokalsiegers vorzeitig beenden müssen.

Der möglicherweise für eine dreistellige Millionensumme wechselnde Innenverteidiger Josko Gvardiol von RB Leipzig hat das Training des DFB-Pokalsiegers vorzeitig beenden müssen.

Während der Nachmittagseinheit des Fußball-Bundesligisten auf dem Gelände des ASV Reischach in Südtirol, wo die Sachsen sich auf die neue Saison vorbereiten, fasste sich Gvardiol während einer Schussübung ans linke Knie und brach das Training vorzeitig ab. Ob der kroatische Nationalspieler am Dienstag am Testspiel gegen Udinese Calcio in Lienz in Österreich teilnehmen kann, ist offen.

Eine Blessur käme für den Innenverteidiger zum ungünstigsten Zeitpunkt. Der 21 Jahre alte WM-Dritte möchte noch in diesem Sommer zum englischen Triple-Sieger Manchester City wechseln. Club und Spieler sollen sich über einen Transfer bereits einig geworden sein, aktuell sollen aber die Verhandlungen zwischen dem Topclub aus der Premier League und RB Leipzig stocken. Als Ablösesumme sind 100 Millionen Euro im Gespräch. Gvardiol hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2027.