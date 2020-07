Kahn erklärt: So plant der FC Bayern mit Ex-Schalker Nübel

München. Der Wechsel von Schalke 04 zum FC Bayern ist ein großer Schritt, wie Oliver Kahn erklärt. Doch die Münchner geben dem Torwart Zeit.

Nach seinem Wechsel von Schalke 04 zum FC Bayern wird Torwart Alexander Nübel (23) in den kommenden Monaten die Rolle des Herausforderers von Manuel Neuer annahmen. „Im Moment ist Manuel Neuer hier absolut die Nummer eins. Das hat man auch in der abgelaufenen Saison wieder gesehen“, erklärte FCB-Vorstand Oliver Kahn am Donnerstag. „Wie viele wichtige Momente er hatte, wie viele wichtige Bälle er gehalten hat, die zur deutschen Meisterschaft beigetragen haben.“

Nübels Schritt, zum FC Bayern zu wechseln, nennt Kahn „sehr groß“. „Gerade in der Anfangszeit geht es sehr viel darum, sich zu akklimatisieren, beim FC Bayern anzukommen und die Mannschaftskammeraden kennenzulernen und dann eben zu versichern, Stück für Stück Fuß zu fassen“, sagte er.

Alexander Nübel will „irgendwann mal in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten“

Auch Nübel sieht sein Engagement beim FC Bayern als längerfristiges Projekt. „Er hat ja gesagt, für ihn ist das hier eine mittelfristige Aufgabe. Mittelfristig bedeutet, dass er sich das eine oder andere Jahr gibt, bis er dann so weit ist, um dann irgendwann mal in die Fußstapfen von Manuel Neuer zu treten", macht Kahn deutlich.

Bis 2025 hat der gebürtige Paderborner beim deutschen Rekordmeister unterschrieben. Er selbst will beim FC Bayern „den nächsten Schritt machen“, wie er im Rahmen seiner Vertragsunterschrift in München gesagt hatte. „Ich habe das Angebot von Bayern bekommen. Klar, das ist der größte Verein in Deutschland. Deswegen will ich mit dem FC Bayern viele Erfolge feiern und mich stetig weiterentwickeln. Das sind die nächsten Ziele, die ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren habe.“ (rh)