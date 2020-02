Jetzt sind die Bayern im Titelkampf die Gejagten

Dnterher ging es rasch um die Verabredung mit RB Leipzig am kommenden Sonntag (18 Uhr/Sky). Um jenes Topspiel also, auf das sie beim FC Bayern schon seit einigen Wochen hinarbeiten. Und das, was die Münchener nach ihrem 3:1 (3:1)-Sieg beim FSV Mainz 05 selbstgewiss zum Ligagipfel sagten, wurde später sogar indirekt bestätigt. „Ich glaube schon, dass wir als Favorit ins Spiel gehen“, befand David Alaba noch vor dem 2:2 der Sachsen gegen Borussia Mönchengladbach und verwies auf die positive Bilanz der Bayern gegen Leipzig in den vergangenen Jahren.

Bayern München will den Vorsprung in Leipzig ausbauen

Geplant war seit Wochen eigentlich, mit einem Sieg gegen Leipzig die Tabellenführung zu übernehmen. Doch das ist nun schon vor dem direkten Duell mit RB gelungen, weshalb es am Sonntag für die Münchener darum gehen wird, den Vorsprung auszubauen. Zumindest am grundsätzlichen Vorhaben, Leipzig zu besiegen, hat sich durch den unverhofften vorzeitigen Tausch der Tabellenplätze und Rollen nichts geändert. Nun eben nicht mehr als Jäger, sondern als Gejagte.

Bayern-Trainer Flick ist voll des Lobes für sein Mannschaft

Das Spiel in Mainz hatten die Bayern genutzt, um ihren Anspruch zu untermauern, zum achten Mal in Serie Meister zu werden. Durch die Tore von Robert Lewandowski (8.), Thomas Müller (14.) und Thiago Alcántara (26.) stellte der Titelverteidiger frühzeitig den sechsten Ligasieg in Serie sicher.

„In den ersten 30 Minuten war ich begeistert von meiner Mannschaft“, sagte Hansi Flick. Zwar habe man man nach der schnellen 3:0-Führung zu wenig gemacht, kritisierte der Trainer durchaus, „aber das ist auch mal zu akzeptieren“. Zumal bereits am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) das Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim ansteht, ehe Leipzig nach München kommt.

Im Schongang zum Auswärtssieg

Trotz des Schongangs in Mainz mit dem Gegentor durch Jeremiah St. Juste (45.) durften sich die Bayern bestärkt fühlen. „Für uns ist es enorm wichtig, dass wir wieder ins Rollen gekommen sind, dieses Selbstvertrauen, diese Spielweise wieder drin haben, wie wir es immer schon gewohnt waren“, sagte Alaba. „Dann sieht man, dass wir sehr schwer aufzuhalten sind.“

Das sollen aus Sicht der Bayern jetzt auch Hoffenheim und Leipzig zu spüren bekommen.