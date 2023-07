Hoffenheims Baumann zur EM: „Glaube, dass ich helfen könnte“

Zuzenhausen Torwart Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim spricht über seine Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-EM 2024. Eine bestimmte Marke in der Bundesliga würde er auch gern erreichen.

Torhüter Oliver Baumann vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim sieht sich im Rennen um die Kaderplätze der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-EM im kommenden Jahr nicht chancenlos.

„Ich glaube schon, dass ich dem DFB helfen könnte. Aufgrund meiner großen Erfahrung weiß ich, wo ich mich auf und neben dem Platz einbringen, wenn nötig Ratschläge geben kann und sehe, wo Probleme entstehen“, sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn der DFB also möchte, dass ich helfe, dann helfe ich.“ Baumann wurde schon mehrfach in den Kreis des A-Nationalteams berufen, hat bislang aber noch kein Länderspiel bestritten.

Am Wochenende endete das Trainingslager in Kitzbühel, in dem sich Baumann und die TSG auf die neue Saison vorbereitet haben. „Ich fühle mich super. Aus heutiger Sicht würde ich gerne noch fünf Jahre weiterspielen. Klar sind die 500 Bundesliga-Spiele eine Marke, die mich dabei reizt“, sagte der Kapitän der Hoffenheimer zu seinen persönlichen Zielen. Aktuell steht er bei 427 Bundesliga-Einsätzen. „Als ich mit Anfang 20 meine ersten Spiele bestritten habe, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Ich will weiter Spiele sammeln, weiter besser werden. Vielleicht klappt es irgendwann auch mal mit einem Länderspiel.“