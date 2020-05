Heynckes: Deshalb steht Ex-Schalker Sané "am Scheideweg"

Essen. Leroy Sané wird seit Monaten vom FC Bayern umworben. Noch hält Jupp Heynckes den Nationalspieler aber nicht für Weltklasse.

Trainer-Ikone Jupp Heynckes sieht Nationalspieler Leroy Sané noch nicht als „absoluten Top-Spieler“. In einem Interview mit der "Bild" erklärte, der 74-Jährige, dass der Offensivspieler von Manchester City aktuell an einem Scheideweg in seiner Karriere steht.

"Er war gut in Schwung, bevor er sich so schwer verletzt hat“, findet Heynckes. "Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Top-Spieler geschafft. Das ist ein Spieler, denke ich, der gerade am Scheideweg ist. Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein.“

FC Bayern: Leroy Sané gilt als Wunschspieler

Weiter fordert Heynckes vom 24-jährigen Angreifer, dass er bereit sein müsse, den nächsten Schritt zu gehen, "denn es nutzt nichts, das Talent ab und zu mal aufblitzen zu lassen.“ Noch ist der ehemalige Schalker für die Trainer-Legende deshalb auch noch keine 100 Millionen Wert. "Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, dass ich den Preis nicht für gerechtfertigt halte.“

Seit Monaten wird über einen Sane-Transfer zum FC Bayern spekuliert. Zuletzt berichtete die "Sport Bild", dass der Nationalspieler das Transferziel Nummer eins der Münchner sei. Trainer Hansi Flick soll ihn zuletzt persönlich kontaktiert haben, um ihn von einem Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt zu überzeugen.

Noch steht Sané allerdings bis 2021 beim amtierenden englischen Meister Manchester City unter Vertrag. Mit einer Kreuzbandverletzung fiel er zuletzt mehrere Monate aus. (rh)