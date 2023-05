Gladbacher Profis stützen Trainer Farke: „Stehen hinter ihm“

Dortmund Borussia Mönchengladbach drohen nach dem 2:5 in Dortmund unruhige Zeiten, wie Gerüchte im Internet über eine Ablösung von Daniel Farke andeuten. Doch die Profis wollen keine Trainerdiskussion.

Die Profis von Borussia Mönchengladbach haben Fußball-Lehrer Daniel Farke trotz der bisher bescheidenen Saisonbilanz den Rücken gestärkt. „Wir stehen total hinter dem Trainer. Wir wurden sehr gut eingestellt. Aber wir haben den Plan des Trainers gerade in der 1. Halbzeit nicht umgesetzt“, sagte Nationalspieler Jonas Hofmann nach dem ernüchternden 2:5 (0:4) am Samstagabend in Dortmund, bei dem die auf Tabellenplatz elf abgerutschten Gäste bereits nach 30 Minuten mit 0:4 zurücklagen. Fast wortgleich äußerte sich Mittelfeldspieler Julian Weigl: „Wir stehen hinter dem Trainer, er hat uns gut eingestellt.“

Gleichwohl droht den Gladbachern in den kommenden Tagen Unruhe. Alle Hoffnungen auf einen Aufwärtstrend unter der Regie des im vorigen Sommer verpflichteten Fußball-Lehrers erfüllten sich bisher nicht. Schon kurz nach dem Anpfiff gab es Gerüchte im Internet über eine bevorstehende Trennung von Farke. Mit dem bisherigen U23-Trainer und ehemaligen Profi Eugen Polanski wurde sogar schon ein Nachfolger gehandelt. Der Verein gab dazu jedoch keine Stellungnahme ab.

Noch vor dem 2:0-Sieg der Gladbacher gegen Bochum am vergangenen Spieltag hatte Manager Roland Virkus seinem Coach eine Job-Garantie ausgesprochen. „Daniel hat in England so eine Situation gemeistert. Er hat die Chance in der nächsten Saison verdient.“