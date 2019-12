Paderborn. Sven Michel tritt am Mittwoch mit dem SC Paderborn bei Borussia Mönchengladbach an. Der Stürmer trifft auf seinen früheren Klub. Ein Interview.

Gladbach-Wechsel war für Paderborns Sven Michel "sehr ärgerlich"

Sven Michel (29) hat mit dem SC Paderborn eine Erfolgsgeschichte geschrieben. 2018 stieg der Stürmer mit dem Klub in die 2. Fußball-Bundesliga auf, ein Jahr später folgte der Sprung in die Bundesliga. Nun ist Paderborn allerdings nach 15 Spieltagen Tabellenletzter. Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) tritt Michel mit seinem Team bei seinem ehemaligen Klub Borussia Mönchengladbach an.

Herr Michel, beim letzten Auswärtsspiel in Bremen haben Sie in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg getroffen. Die Videobilder zeigten, dass Sie nicht im Abseits standen − das Tor zählte. Was war das für ein Gefühl?

Sven Michel: Als der Schiedsrichter anzeigte, dass es knapp sein muss, hatte ich immer mehr Hoffnung. Als er dann auf den Punkt zeigte, habe ich mich sehr gefreut. Es waren große Emotionen.

Sie sind bisher in allen 15 Bundesliga-Spielen dieser Saison zum Einsatz gekommen, wurden zuletzt aber häufig eingewechselt. Wie nehmen Sie Ihre aktuelle Rolle wahr?

Michel: Ich bin froh, dass der Trainer mich immer noch reinwirft und Vertrauen in mich hat. Meine Ambition ist aber, in der ersten Elf zu stehen. Ich werde alles daran setzen, dass ich schnellstmöglich wieder von Beginn an spiele.

Anfang 2013 waren Sie von den Sportfreunden Siegen zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Sie haben aber in der Regionalliga-Mannschaft gespielt und den Sprung in den Bundesliga-Kader nicht geschafft. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?

Michel: Von der Mannschaft her war es eine schöne Zeit. Wir hatten ein cooles Team, das hat echt Spaß gemacht. Aber es war halt auch schwierig. Unter Lucien Favre bin ich nie wirklich zum Einsatz gekommen, obwohl ich immer sehr gut trainiert habe. Ich habe leider nicht die Chance bekommen, in Gladbach Fuß zu fassen.

Welche Erwartungen hatten Sie bei Ihrer Unterschrift in Gladbach?

Michel: Ich hatte in dem Jahr viele Angebote, auch von etlichen Zweitligisten, aber dann meldete sich Gladbach als Erstligist. Ich habe mich mit meinem Berater und meinen Vater zusammensetzt. Wir haben beschlossen, dass ich dieses Angebot annehme. Es war aber letztlich ein Schritt von Siegen aus der Regionalliga nach Gladbach in die Regionalliga. Das war sehr ärgerlich.

Im Januar 2014 sind Sie zunächst zu Energie Cottbus gewechselt und 2016 abgestiegen. 2017 wären Sie auch mit Paderborn in die Regionalliga abgestiegen, wenn 1860 München die Drittliga-Lizenz erhalten hätte. Wie haben Sie den Durchmarsch in die Bundesliga erlebt?

Michel: Das kann man mit Worten fast gar nicht beschreiben. Dass wir zweimal aufsteigen bis in die Bundesliga, hätte ich mir nicht erträumen lassen.

Sven Michel (rechts) im Gespräch mit seinem Paderborner Teamkollegen Cauly Oliveira Souza. Foto: firo

Sehen Sie sich mit 29 Jahren nun als Bundesliga-Profi am Ziel Ihrer Karriere?

Michel: Natürlich war es ein Ziel von mir, Bundesliga zu spielen. Aber jetzt möchte nicht einen Gang rausnehmen, sondern lieber noch zwei Gänge hochschalten und Vollgas geben. Ich hatte nie größere Verletzungen, meine Knie sind beide in Ordnung. Ich werde so lange spielen, wie ich kann und gesund bin, denn Fußball ist mein Leben.

Würden Sie sich als ehrgeizigen Typ beschreiben?

Michel: Ich verliere nicht gerne. Selbst wenn ich mit meiner Frau Karten spiele, habe ich den Ehrgeiz, dass ich unbedingt gewinnen will (lacht). Ich bin schon sehr ehrgeizig.

Am Mittwoch treffen Sie auf Ihren Ex-Klub, der zuletzt zwei Spiele verloren hat. Ist das eine Chance für den Tabellenletzten aus Paderborn?

Michel: Es ist besser, dass wir so auf die Gladbacher treffen, als wenn sie jetzt eine Siegesserie von drei, vier Spielen hätten. Aber sie werden trotzdem mit breiter Brust in das Spiel gehen. Die Tabelle spricht schon Bände. Wir müssen zusehen, dass wir wieder unseren Fußball auf den Platz kriegen. Das haben wir sowohl in Bremen als auch gegen Union Berlin nicht zu 100 Prozent geschafft. Wir haben aber gepunktet, was natürlich positiv ist. Wenn wir so spielen wie in der ersten Hälfte in Dortmund oder gegen Leipzig, haben wir gute Karten in Gladbach.

19. Mai 2019 in Dresden: Sven Michel feiert mit Michael Ratajczak den Aufstieg in die Bundesliga. Foto: dpa

Was bedeutet Ihnen als Siegerländer Ihre Heimat?

Michel: Meine Eltern kommen aus Alchen, einem kleinen Ortsteil von Freudenberg. Mein Bruder wohnt auch bei meinen Eltern, sie haben damals an ihr Haus angebaut. Ich besuche sie sehr oft. Mit meiner Frau wohne ich außerhalb von Paderborn, Richtung Lippstadt. Da haben wir ein kleines Häuschen. Wir sind eher die ländlichen Typen.

Der SCP hat eine sechsteilige Internet-Serie mit dem Titel „Natur pur mit Sven“ produziert. Darin gehen Sie als Hauptdarsteller zum Beispiel angeln und bepflanzen Hochbeete. Wie kam es dazu?

Michel: Das war eher Zufall (lacht). Ich mache ja alles Mögliche, was das angeht. Ich suche mir auch draußen mein Zeug zusammen, falls ich mal irgendetwas habe. Wenn ich zum Beispiel eine Erkältung habe, greife ich erst darauf zurück. Wenn ich merke, dass es nicht besser wird, kann ich immer noch pharmazeutische Mittel nehmen. Die Natur gibt uns das, was wir brauchen, um wieder fit zu werden.