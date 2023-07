Generalprobe gegen Klopp: Darmstadt reist nach England

Darmstadt Trainer Jürgen Klopp wird mit dem FC Liverpool ein Testspiel kurz vor dem Saisonauftakt gegen den SV Darmstadt 98 bestreiten. Die Partie ist für den 7. August (20.00 Uhr) im englischen Preston angesetzt, wie der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga mitteilte.

Trainer Jürgen Klopp wird mit dem FC Liverpool ein Testspiel kurz vor dem Saisonauftakt gegen den SV Darmstadt 98 bestreiten. Die Partie ist für den 7. August (20.00 Uhr) im englischen Preston angesetzt, wie der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga mitteilte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zum Abschluss unserer Vorbereitung gegen diesen europäischen Top-Club mit so viel Historie antreten dürfen“, sagte Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht: „Für beide Teams stellt das Aufeinandertreffen die Generalprobe vor dem Saisonstart dar. Wir rechnen also mit einer Liverpooler Mannschaft, die voll im Saft steht und uns alles abverlangen wird.“

Eine Woche nach dem Testspiel gegen Liverpool startet Darmstadt mit der DFB-Pokal-Partie beim Regionalligisten FC 08 Homburg in die neue Pflichtspiel-Saison. Die Bundesliga-Spielzeit beginnt für den Club am 19. oder 20. August bei Eintracht Frankfurt.

Klopp und der FC Liverpool sind in diesem Sommer auch in Deutschland zu Gast und treten am 19. Juli beim Karlsruher SC und am 24. Juli gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth an.