„Ein paar Jährchen her“: WM-Held Götze zum Kopfball-Siegtor

Frankfurt/Main Es ist das erste Bundesliga-Tor von Mario Götze in der Saison und der Siegtreffer zum 1:0 gegen Mainz 05. Es erinnert an das WM-Finale 2014: Mit seinem Treffer wurde Deutschland Weltmeister.

Mario Götze ist wieder einmal der Siegtorschütze gewesen. Im Fußball-Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 hat der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler für Eintracht Frankfurt in der 73. Minute den Treffer zum 1:0 (0:0)-Erfolg erzielt - per Kopf. „Das eine oder andere Kopfballtor ist mir schon gelungen, das letzte ist aber tatsächlich ein paar Jährchen her“, sagte er nach dem Abpfiff des Freitagabend-Spiels.

Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Rio de Janeiro hatte er mit seinem Tor im Finale gegen Argentinien Deutschland zum Weltmeister und sich selbst zum WM-Held gemacht. Das Siegtor im Rhein-Main-Derby gegen Mainz war sein erstes in dieser Bundesligasaison. In der Spielzeit 2022/23 hatte er für die Eintracht in 32 Spielen drei Treffer erzielt. Insgesamt hat Götze in seiner Karriere in 280 Liga-Partien 61 Mal getroffen.