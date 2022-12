Eberl sieht Testspielsieg von RB Leipzig gegen AC Horsens

Leipzig Max Eberl hat an seinem zweiten Arbeitstag bei RB Leipzig einen durchwachsenen Auftritt beim Test des Pokalsiegers gegen den dänischen Erstligisten AS Horsens gesehen. Auf dem Trainingsplatz der Fußball-Akademie gewannen die Sachsen am Freitag mühevoll mit 2:1 (1:1).

Max Eberl hat an seinem zweiten Arbeitstag bei RB Leipzig einen durchwachsenen Auftritt beim Test des Pokalsiegers gegen den dänischen Erstligisten AS Horsens gesehen. Auf dem Trainingsplatz der Fußball-Akademie gewannen die Sachsen am Freitag mühevoll mit 2:1 (1:1).

Die Dänen gingen vor 455 Zuschauer durch Anders Jacobsen (6. Minute) nach einem Fehlpass von Örjan Nyland in Führung, ehe Amadou Haidara (36.) zum Ausgleich traf. Ein abgefälschter Schuss von Benjamin Henrichs (74.) markierte den 2:1-Endstand.

Als neuer Geschäftsführer Sport hatte sich der 49-jährige Eberl zuvor am Vormittag mit einem Brunch in der Red-Bull-Arena bei allen RB-Mitarbeitern vorgestellt. Das Team geht nun bis zum 1. Januar in den Urlaub. Danach steht vom 2. bis 11. Januar ein Trainingslager in Abu Dhabi an.

Gegen den Superliga-Aufsteiger brachte RB-Trainer Marco Rose zehn Profis und mit Daniel Ihendu einen U19-Akteur in der Startelf. Verzichten musste er auf Abwehrchef Willi Orban (Infekt), Stürmer Hugo Novoa (Augenoperation) und Außenverteidiger Marcel Halstenberg (Knieprobleme). RB war bei winterlichen Temperaturen optisch überlegen, glänzte phasenweise im Spielaufbau und erspielte sich immer wieder gute Möglichkeiten, doch die Pässe im letzten Drittel sowie der Abschluss waren oft nicht konzentriert genug.