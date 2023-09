Deutschland-Schreck Asano ärgert den FC Augsburg

Augsburg In einer Woche spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder gegen Japan. WM-Schreck Takuma Asano trifft beim Bochumer 2:2 in Augsburg doppelt.

Deutschland-Schreck Takuma Asano ist zum Spielverderber des FC Augsburg geworden. Der Angreifer des VfL Bochum verhinderte in der Fußball-Bundesliga mit seinen zwei Toren beim 2:2 (1:1) den ersten Saisonsieg des FCA.

Der 28-Jährige hatte bei der Weltmeisterschaft in Katar das so folgenschwere Siegtor beim 2:1 für Japan im ersten Gruppenspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft erzielt. Am kommenden Samstag kommt es in Wolfsburg in aller Freundschaft zur Neuauflage des Länderspiels Deutschland gegen Japan.

Der pfeilschnelle Asano traf vor 27.422 Zuschauern in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 und erzielte in der 64. Minute auch das Tor zum 2:2-Endstand. Für die Gastgeber, die ebenso wie der VfL weiter auf den ersten Saisonsieg warten, waren die Offensivspieler Dion Beljo (35.) und Ermedin Demirovic (62.) erfolgreich. Wie beim 4:4 im ersten Heimspiel patzte der FCA defensiv.

Das Publikum in der Augsburger Arena sah beim Sommer-Comeback in Bayern eine von vielen kleinen Fouls und entsprechend zahlreichen Unterbrechungen zerhackte Partie. Flüssige Kombinationen und fußballerische Glanzmomente waren selten - aber es gab sie.

Maaßen setzt auf Tietz und Beljo

FCA-Coach Enrico Maaßen hatten sich nach dem Verkauf von Nationalspieler Mergim Berisha an die TSG Hoffenheim und dem Ausfall von Sven Michel (Adduktorenzerrung) für „zwei wuchtige“ Spieler im Sturm entschieden: Und Phillip Tietz und Torschütze Beljo hatten einige gute Momente. Neuzugang Tietz sorgte mit einem Volleyschuss an die Latte für Raunen im Stadion (17.). Und 1,95-Meter-Mann Beljo bewies nach seinem ersten Saisontor beim 1:3 in München gegen den FC Bayern erneut seine Torjäger-Qualitäten.

Nach einem Bochumer Konter, den Elvis Rexhbecaj noch soeben stoppen konnte, erzielten die Augsburger im direkten Gegenangriff das 1:0. Beljo legte den Ball erst nach links hinaus auf Kapitän Demirovic. Dessen Flachpass in die Mitte schoss der 21-Jährige entschlossen ins Tor. Die Führung aber brachte der FCA nicht in die Pause.

Der Grund: Asano. Nach einem wuchtigen Pfostenschuss von Maximilian Wittek landete der Ball über Umwege im Strafraum vor den Füßen des Japaners, der Finn Dahmen reaktionsschnell überwand. Augsburgs mehrfach geforderter Torhüter hatte in der 30. Minute noch mit dem Kopf einen Schuss von Matus Bero abgewehrt.

Nach der Pause wiederholte sich im Grunde das Geschehen bei den Toren. Diesmal war es Demirovic, der nach einem Pfostenschuss von Beljo den Ball über die Torlinie drückte. Aber Asano wurde nach dem gerade verhallten Jubel der FCA-Fans prompt noch einmal zum Augsburger Spielverderber, als er nach einem Chip-Ball von Kevin Stöger ein zweites Mal traf.