Essen Fünf Spiele, fünf Siege - die Bundesligisten haben in der K.o.-Runde der europäischen Wettbewerbe so gut abgeschnitten wie seit 27 Jahren nicht.

So erfolgreich waren die deutschen Vertreter in einem internationalen Wettbewerb schon lange nicht mehr. Borussia Dortmund feierte einen knappen 2:1-Sieg über den französischen Meister Paris St.-Germain, RB Leipzig wiederum jubelte im ersten K.o.-Spiel der noch jungen Vereinsgeschichte über den 1:0-Erfolg beim englischen Vertreter Tottenham Hotspur. Die Auftritte der Bundesligisten in der Champions League waren gekrönt von beachtlichen Ergebnissen – am Donnerstag rundeten Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und der VfL Wolfsburg die internationale Woche souverän ab.

Die Hessen schlugen RB Salzburg 4:1, während die Werksklubs von Bayer (2:1 gegen den FC Porto) und Volkswagen (2:1 gegen Malmö FF) ihre Hinspiele ebenfalls souverän gewannen. Fünf K.o.-Spiele, fünf deutsche Siege – so eine starke Bilanz hatte es zuletzt 1993 gegeben. Dabei haben die üblicherweise zuverlässig siegenden Bayern noch gar nicht gespielt.

Weiter Dritter in der Uefa-Fünfjahreswertung

Ein Rückblick: In der Vorrunde der Champions League – damals durfte lediglich der Meister in der Königsklasse antreten – gewann der SV Werder Bremen gegen Dinamo Minsk mit 5:2 und legte damit den Grundstein für die Qualifikation für die Gruppenphase. Die Hanseaten schlossen damit eine aus Sicht der Bundesligisten hervorragende Woche ab. Den Anfang hatten der heutige Zweitligist Karlsruher SC mit einem 2:1-Erfolg über den PSV Eindhoven sowie Eintracht Frankfurt mit einem deutlichen 6:0-Sieg bei Dinamo Moskau gemacht. Tags darauf siegten Bayer Leverkusen (2:0 gegen den FC Zbrojovka Brünn ) und der FC Bayern (3:0 gegen den FC Twente) ebenfalls im Uefa-Cup.

Trotz der Maximalausbeute (1,429 Punkte) veränderte sich in der Rangliste der Uefa-Fünfjahreswertung nur wenig. Deutschland bleibt weiter auf Platz drei, hat 69,927 Zähler und damit deutlich weniger als Spitzenreiter Spanien (98,426) und England (87,176). Der Vorsprung auf den Vierten Italien (67,367) ist knapp, der auf Frankreich (56,082) komfortabel.