Derby-Countdown: "Die Rivalität verändert sich nicht"

Trainer Lucien Favre (l.) und David Wagner ließen sich in Bezug auf Ihre Aufstellungen im Revierderby zuletzt nicht in die Karten schauen.

Dortmund / Gelsenkirchen. Heute ist es so weit. Der Ball in der Bundesliga rollt wieder und der BVB trifft auf Schalke. Wir versorgen Euch mit allen Infos zum Spiel.

Die komplette Fußballwelt blickt heute gespannt auf die Bundesliga. Als erste Top-Liga wagt Deutschland höchste Spielklasse nach der Corona-Pandemie heute den Re-Start. Besonders im Blickpunkt: Das Reviderderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Wie in allen anderen Stadien, werden auch beim Revierderby keine Zuschauer vor Ort sein – eine Situation, die für die Teams und auch Fans komplett neu ist. Auch wegen dieser Umstände ist das Derby vielleicht spannender denn je.

In diesem Artikel informieren wir Euch heute fortlaufend über alle Entwicklungen rund um das Spiel zwischen Dortmund und Schalke.

David Wagner: „Rivalität verändert sich nicht“

15.14 Uhr: Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 findet, dass das Revierderby gegen den BVB eine andere Bühne verdient hätte. „Es bleibt für uns ein ganz großes Spiel“, sagte er kurz vor dem Anpfiff bei "Sky". „Die Rivalität verändert sich ja nicht, nur weil das Spiel ohne Zuschauer stattfindet. Es hat ein anderes Ambiente verdient, doch heute ist alles anders. Das müssen wir annehmen.“

BVB startet im Derby wohl ohne Jadon Sancho

13.30 Uhr: Im Revierderby gegen Schalke 04 muss Borussia Dortmund in der Startelf womöglich auf Flügelstürmer Jadon Sancho verzichten. Wie die "Ruhrnachrichten" berichten, plagt sich der englische Nationalspieler mit muskulären Problemen in der Wage und wird nicht in der Anfangsformation stehen.

Für den 20-Jährigen könnten Mario Götze oder Giovanni Reyna in die Startelf rücken.

BVB gegen Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen im Revierderby

12.23 Uhr: In rund drei Stunden pfeift Schiedsrichter Deniz Aytekin das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke an und noch lassen sich die Trainer in Sachen Aufstellung nicht in die Karten schauen.

Bei Schalke 04 ist etwa eine Dreier- oder Viererkette in der Abwehr denkbar. Auf Nachfrage äußerte sich Trainer David Wagner dazu in der Pressekonferenz nicht. Wieder einsatzfähig sind bei den Schalkern allerdings Suat Serdar, Daniel Caligiuri und Salif Sané..

So könnten beide Teams spielen:

BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Brandt, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho

Schalke: Schubert – Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka – McKennie, Caligiuri, Serdar, Harit – Burgstaller, Raman

Weitere Infos zur Personalsituation beider Teams findet Ihr hier.

Sky-Experte Dietmar Hamann sieht BVB noch leicht in der Favoritenrolle

11.30 Uhr: „Ich kann mir vorstellen, dass es den Schalkern hilft, dass der BVB ohne die Unterstützung der eigenen Fans auskommen muss“, sagt der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann im Interview mit dieser Redaktion.

Als Favorit sieht Hamann, der am heutigen Samstag als Experte für Sky die Bundesliga begleiten wird, die Schalker allerdings nicht. „der BVB ist noch immer Favorit, doch ich sehe sie nur ganz leicht im Vorteil. Durch die Verletzungssorgen und ohne die eigenen Fans im Rücken erwartete ich ein ausgeglichenes Spiel. Gerade, weil sich die Personalsituation auf Schalke deutlich entspannt hat. Auch die schlechte Stimmung, die vor der Pause herrschte, scheint vergessen“, erklärt der 46-Jährige.

BVB: Sebastian Kehl erwartet das "kurioseste Derby der Geschichte"

11.01 Uhr: So recht weiß auch Sebastian Kehl noch nicht, was ihn am Samstag erwartet: "Skurril wird es auf jeden Fall", sagte der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung von Borussia Dortmund vor dem Derby gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Ich habe schon einige Derbys in diesem Stadion erlebt, aber das wird sicherlich das kurioseste in der ganzen Geschichte werden." Und für den BVB sei es "kein unbedingter Vorteil, ein Derby ohne Zuschauer zu Hause zu spielen", sagte Kehl dem Klub-TV vor dem Corona-bedingten Geisterspiel.

Was der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung vor dem Derby sonst noch gesagt hat, könnt Ihr hier nachlesen.

DFB bestätigt: Deniz Aytekin pfeift das Reviderderby zwischen dem BVB und Schalke

10.15 Uhr: Schiedsrichter Deniz Aytekin leitet das 96. Bundesliga-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Der 41 Jahre alte FIFA-Referee soll am Samstagnachmittag die nach der Corona-Pause mit Spannung erwartete Partie ohne Zuschauer um 15.30 Uhr anpfeifen. Wie der Deutsche Fußball-Bund wenige Stunden vor dem Anpfiff mitteilte, wird Aytekin an den Seitenlinien von den Assistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger unterstützt. Als vierter Offizielle wurde Sven Jablonski nominiert. Die Video-Assistenten in Köln sind Benjamin Brand und Michael Emmer.

Schiedsrichter Deniz Aytekin wird das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 pfeifen. Foto: dpa

Die Partie zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg wird von Manuel Gräfe gepfiffen. Schiedsrichter Felix Zwayer ist bei Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Weil auch die Schiedsrichter zuvor auf das Coronavirus getestet werden, gibt der DFB die Ansetzungen jeweils erst am Spieltag kurzfristig bekannt, wenn die Testergebnisse vorliegen.

09:52 Uhr: Auf Seiten von Schalke 04 werden ab 15.30 Uhr viele Augen auf Spielmacher Amine Harit gerichtet sein. Nachdem er in der Rückrunde bislang nicht an seine starke Form aus 2019 anknüpfen konnte, soll der Marokkaner das Angriffsspiel von S04 nun wieder beleben - und im Idealfall auch gegen den BVB sofort glänzen. (dpa)

Mit Blick auf den Bundesliga-Re-Start hat unser Schalke-Reporter Andreas Ernst den offensiven Mittelfeldspieler mal genauer unter die Lupe genommen. Den Text über Amine Harit findet Ihr hier.

09.27 Uhr: Was denken eigentlich die Fans von Schalke 04 über das bevorstehende Geisterderby? In einem Statement haben sich die Ultras Gelsenkirchen nun dazu geäußert. In ihrer Fanklubzeitung "Blauer Brief" kündigt die Gruppe an, die Entscheidung der Politik und DFL, die Saison fortzusetzen, hinzunehmen und die restlichen neun Spieltage der Saison vor dem Fernseher zu verfolgen. Nach Dortmund fahren werden sie nicht.

Foto: dpa

09.00 Uhr: Als eine Art Willkommensgeschenk für die zahlreichen Fans zeigt Sky die Bundesliga heute live im Free-TV - wenn auch nur in der Konferenz. Eines der fünf Spiele ist dementsprechend auch das Revierderby. Zu sehen ist es heute ab 14.00 Uhr auf dem Sender Sky Sport News HD.

Alles war ihr zur Übertragung im Free-TV und zur Übertragung im Live-Stream und TV wissen müsst, könnt Ihr bei uns nachlesen.(rh)