Der 27. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga stehen drei Sonntagsspiele an.

Düsseldorf Die Partien des 27. Bundesliga-Spieltags im Überblick:

Die Partien des 27. Bundesliga-Spieltags im Überblick:

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Beide Mannschaften schieden unter der Woche im Viertelfinale des DFB-Pokals aus. Eine Woche nach der Niederlage bei den Bayern kann der BVB Platz zwei an die Berliner verlieren.

Statistik: Siebenmal trafen beide Teams bislang in der Bundesliga aufeinander. Viermal siegte Dortmund, dreimal Union. Die Berliner konnten beim BVB aber noch nicht punkten.

Personal: Bei Dortmund fehlt unter anderem Nico Schlotterbeck. Haller war im Pokal gegen Leipzig nicht dabei, könnte aber zurückkehren. Bei Union könnte Stammtorwart Rönnow wieder zur Verfügung stehen.

Besonderes: Dortmunds Außenverteidiger Julian Ryerson spielte im Hinspiel noch für Union Berlin. Im Winter wechselte er zum BVB.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Mit einem Sieg würden die zuletzt starken Leverkusener an der sechstplatzierten Eintracht vorbeiziehen. Frankfurt hat in der Liga zuletzt fünfmal in Serie nicht gewonnen.

Statistik: In der Bundesliga spielten die beiden Clubs bislang 75 Mal gegeneinander. 34 Partien gewann Leverkusen, 28 Mal siegte die Eintracht.

Personal: Bei Bayer 04 kann Trainer Alonso wohl auf die Startelf setzen, die am vergangenen Samstag beim FC Schalke 04 gewann.

Besonderes: Keines der 77 Pflichtspiele der beiden Vereine gegeneinander endete 0:0.

SC Freiburg - FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Nur vier Tage nach ihrem Viertelfinal-Sieg im DFB-Pokal treffen die Freiburger in einem echten Topspiel erneut auf den Rekordmeister. Die Breisgauer wollen ihren Champions-League-Platz, die Bayern die Tabellenführung verteidigen.

Statistik: Keines ihrer vergangenen 13 Bundesliga-Duelle mit dem Sport-Club haben die Bayern verloren. Auch das Hinspiel gewannen sie klar mit 5:0. Die letzte Niederlage in Freiburg kassierten die Münchner vor knapp acht Jahren (1:2 am 16. Mai 2015).

Personal: Die Verteidiger Lienhart und Kübler, die dem SC zuletzt fehlten, haben wieder trainiert. Ihre Einsatzchancen liegen laut Trainer Streich bei 50 Prozent. Die Bayern müssen auf den gelb-gesperrten Defensivmann Upamecano verzichten.

Besonderes: Freiburgs Topscorer Grifo könnte gegen die Bayern sein 200. Bundesliga-Spiel bestreiten. Bisher steht er in dieser Saison bei 13 Toren und vier Vorlagen.

1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Werder hat derzeit zwar noch ein Polster von neun Punkten auf den Abstiegs-Relegationsrang, aber braucht nach einer Sieglos-Serie von vier Partien mal wieder drei Punkte, um die Mission Klassenverbleib bald zu vollenden. Mainz schnuppert an den Europa-League-Plätzen und ist seit sieben Spielen ungeschlagen.

Statistik: In der Rückrunden-Tabelle steht der FSV auf dem zweiten Rang hinter Borussia Dortmund. Die Mainzer siegten in den vergangenen fünf Bundesliga-Partien viermal gegen die Hanseaten.

Personal: 05-Stürmer Onisiwo hat seine Kniebeschwerden auskuriert. Werder muss auf Innenverteidiger Amos Pieper (Sprunggelenkprobleme) verzichten.

Besonderes: Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug (15 Tore) ist in den europäischen besten fünf Ligen der einzige torgefährlichste Angreifer, der nicht in einem Team aus der oberen Tabellenregion spielt.

FC Augsburg - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Beide Mannschaften können einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Aktuell liegen die Augsburger mit einem Punkt vor den Kölnern auf Platz 12. Der FC ist seit sechs Bundesliga-Spielen sieglos.

Statistik: Köln gewann die vergangenen beiden Bundesliga-Spiele in Augsburg, nachdem dort zuvor nie ein Sieg gelungen war. Allerdings ist der FCA derzeit zu Hause eine Macht und holte im Jahr 2023 starke 13 von 15 möglichen Punkten.

Personal: Augsburg bangt um Mittelstürmer Berisha und Torwart Gikiewicz. Beide waren unter der Woche angeschlagen. Bei den Kölnern sind bis auf Andersson und die schon länger verletzten Uth und Dietz alle Mann an Bord.

Besonderes: Nationalspieler Berisha erzielte fünf Rückrundentreffer, Köln insgesamt nur vier.

Hertha BSC - RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

Situation: Gastgeber Hertha kämpft mal wieder gegen den Abstieg. Nach dem Remis in Freiburg schöpfen die Berliner Hoffnung, sind aber Tabellen-16. mit drei Punkten Rückstand auf Rang 15. Die Gäste aus Leipzig haben nur ein Ziel: Rein in die Champions-League-Plätze. Aktuell ist RB Fünfter.

Statistik: Hertha erwies sich für Leipzig bisher als Punktelieferant. Elf Siege in 13 Spielen, dazu 48 erzielte Tore. Gar makellos ist die Auswärts-Bilanz: Sechs Siege in sechs Bundesliga-Spielen.

Personal: Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat vor allem im Angriff einen Angebotsüberschuss und muss zwei aus vier Kandidaten wählen. Bei RB könnte womöglich Christopher Nkunku nach langer Verletzungszeit in den Kader zurückkehren.

Besonderes: Sie kennen sich bestens aus den gemeinsamen Mainzer-Profi-Zeiten und sind dicke Kumpels: Schwarz und RB-Trainer Marco Rose. Für 90 Minuten plus Nachspielzeit muss die Freundschaft nun wieder ruhen.

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Situation: Wolfsburg hat die internationalen Startplätze bei nur zwei Punkten Rückstand auf Rang sechs noch fest im Blick, Gladbach liegt einen Rang hinter den Niedersachsen mit sieben Punkten Rückstand.

Statistik: Wolfsburg ist seit fünf Spielen unbesiegt, konnte aber seit drei Jahren in sechs Spielen gegen Gladbach nicht gewinnen. Die Borussen warten seit dem Sieg gegen die Bayern schon fünf Spiele auf einen Punkte-Dreier.

Personal: Die Gastgeber müssen auf den gesperrten Koné sowie weiterhin auf Jantschke, Weigl und Borges Sanches verzichten. Bei den Niedersachsen fehlen Baku und Wimmer (beide 5. Gelbe Karte) sowie Lukas Nmecha.

Besonderes: Sollten die Gäste auch ihr viertes Auswärtsspiel nacheinander ohne Gegentor überstehen, wäre der Vereinsrekord eingestellt.

VfL Bochum - VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr)

Situation: Dank der Heimstärke unter Trainer Letsch hat sich der VfL einen kleinen Vorsprung im Abstiegskampf erarbeitet. Schlusslicht Stuttgart hat bei sechs Punkten Rückstand auf Bochum mit dem Sieg im Pokal ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Statistik: Die Schwaben sind nicht der Lieblingsgegner der Revierelf. Nur 15 Siege in 67 Bundesligaspielen stehen für den VfL zu Buche. Zudem sind die Bochumer seit 18 Jahren in elf Spielen gegen Stuttgart sieglos.

Personal: Die Bochumer müssen lediglich auf Gamboa verzichten, Danilo Soares wird wieder zurückkehren auf die Linksverteidiger-Position.

Besonderes: Vielleicht gibt der Pokalsieg in Nürnberg etwas Auftrieb, aber die Auswärtsbilanz des VfB in der Liga ist miserabel. Seit 23 Partien warten die Schwaben auf einen Auswärtssieg, den bislang letzten feierte Stuttgart am 11. Dezember 2021.

TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 (Sonntag, 19.30 Uhr)

Situation: Duell der beiden Abstiegskandidaten. Die Kraichgauer können mit ihrem dritten Sieg in Serie die Schalker sieben Punkte hinter sich lassen.

Statistik: Hoffenheim hat nur 14 Punkte aus 13 Heimspielen geholt und ist damit das schwächste Team im eigenen Stadion nach Schalke (13.).

Personal: Bei Schalke steht der wichtige Innenverteidiger Jenz nach Oberschenkelproblemen vor der Rückkehr in die Startelf. Bei der TSG steht das Comeback von Prömel fünf Monate nach seinem Knöchelbruch an.

Besonderes: TSG-Torhüter Oliver Baumann hat zuletzt in Bremen sein 288. Bundesliga-Spiel als Hoffenheimer absolviert und holte damit Clubrekordhalter Rudy ein, der ebenfalls im Kader steht.