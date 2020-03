Corona-Krise: DFB-Team spendet 2,5 Millionen Euro

Essen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat 2,5 Millionen Euro an "wirhelfen.eu" gespendet. Leon Goretzka wirbt für das Portal.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Zuge der weltweiten Corona-Krise 2,5 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gespendet. Wie das DFB-Team in einer Videobotschaft bei "Instagram" bekannt gegeben hat, geht die Summe an die Plattform „wirhelfen.eu“, die eine zentrale Anlaufstelle für das Hilfsangebot in Deutschland darstellen.

„Der Fußball steht momentan still und die Gesellschaft über allem. Doch das ist auch gut so“, erklärt Leon Goretzka vom FC Bayern München im Video. „Wie wir alle mitbekommen haben, stehen wir vor einem großen gesellschaftlichen Problem. Das betrifft und alle – nicht nur die ältere Generation. Dementsprechend möchte ich Euch bitten, Euren Teil beizutragen. Wir als Nationalmannschaft sind vorangegangen.“

Matthias Ginter: „Gerade jetzt, ist es extrem wichtig, dass wir zusammenhalten“

Weitere Nationalspieler wie Robin Koch vom SC Freiburg oder Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach appellieren an das Miteinander in der Gesellschaft. „Gerade jetzt ist es extrem wichtig, dass wir zusammenhalten und unseren Mitmenschen helfen“, sagt Koch. „In Krankenhäusern und ähnlichen Organisationen wir es vorgemacht. Lasst uns jetzt zusammen ein Zeichen setzen.“

Bayern Ministerpräsident Markus Söder hatte die Profifußballer am Montag dazu angeregt, einen Teil ihres Gehalts zu spenden. Auch, weil viele Profivereine wegen der drohenden Spielausfälle enorme finanzielle Schäden davontragen könnten.

Mit „wirhelfen.eu“ unterstützen die Nationalspieler nun ein Projekt, das „in Zeiten der Not, das digitale Telefonbuch der Nachbarschaftshilfen darstellt“, wie die Organisation auf ihrer Website schreibt. Auf dem Portal finden sich sowohl Hilfsangebote als auch Gesuche für Dienstleistungen wie Kinderbetreuung, Einkaufshilfen oder das Teilen von Dingen.