Das Rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Samstag. Ob er in der Fußball-Bundesliga überhaupt beziehungsweise unter Ausschluss der Fans gespielt werden wird, soll spätestens am Dienstag entschieden werden. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus.

Für das Nachholspiel in Mönchengladbach gibt es derweil zwei Optionen. Eine erneute Absage – bei diesem Szenario wären die Klubs beziehungsweise die Deutsche Fußball Liga (DFL) in die Entscheidung involviert – oder eben ein Geisterspiel. Das teilte die Stadt Mönchengladbach auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Auch in Dortmund wird derzeit über mögliche Szenarien diskutiert. Die Stadtverwaltung führt momentan Gespräche.

NRW-Chef Laschet will sich an Empfehlungen des Bundes halten

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte am Sonntag an, die Empfehlungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu befolgen. Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, Großveranstaltungen vorerst auszusetzen. „Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird“, sagte Laschet in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“: „Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch (...) bei uns in Nordrhein-Westfalen umsetzen.“

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte: „Wenn wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen mehr (mit) über 1000 Menschen zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden.“ Diese müssten entscheiden. Er sei aber sicher, dass es nun eine einheitliche Umsetzung gebe. „In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.“ Konkret bedeutet das: Eine Entscheidung bezüglich des Rheinischen Derbys wird wohl Auswirkungen auf den gesamten kommenden Bundesliga-Spieltag haben. (mit dpa)