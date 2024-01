Co-Trainerin Eta bei Pressekonferenz vor Darmstadt-Spiel

Berlin Noch immer ist unklar, wer den gesperrten Cheftrainer Bjelica bei Union Berlin hauptverantwortlich vertritt. Nun steht zumindest schon einmal fest, wer die Fragen der Presse beantwortet.

Co-Trainerin Marie-Louise Eta wird nach der Sperre von Union Berlins Chefcoach Nenad Bjelica die Fragen der Medien vor dem Bundesligaspiel gegen den SV Darmstadt 98 beantworten, wie die Köpenicker mitteilten. Der Club hatte die eigentlich für Freitag geplante Pressekonferenz kurzfristig verschoben, um nach der Sperre von Bjelica wegen unsportlichen Verhaltens die Abläufe rund um das Spiel am Sonntag in Ruhe besprechen zu können.

Wer den Kroaten in der Partie gegen die Hessen (15.30 Uhr/DAZN) hauptverantwortlich vertritt, ist weiter offen. Infrage kommen neben Eta seine kroatischen Co-Trainer Nino Bule und Danijel Jumic. Nach dpa-Informationen muss diese Entscheidung formell erst am Sonntag rund eine Stunde vor Anpfiff fallen. Allerdings ist davon auszugehen, dass Union bereits am Samstag darüber informiert.

Bjelica hatte Fußball-Nationalspieler Leroy Sané am Mittwoch im Nachholspiel beim FC Bayern München bei einer Auseinandersetzung an der Seitenlinie mit der Hand zweimal im Gesicht erwischt. Er war dafür mit der Roten Karte bestraft und am Donnerstag für drei Spiele gesperrt worden.