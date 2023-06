Borussia Dortmund will mit Emre Can verlängern.

Bundesliga BVB will mit Emre Can verlängern

Dortmund Borussia Dortmund möchte den Vertrag mit Fußball-Nationalspieler Emre Can Medieninformationen zufolge um zwei bis drei Jahre verlängern.

Borussia Dortmund möchte den Vertrag mit Fußball-Nationalspieler Emre Can Medieninformationen zufolge um zwei bis drei Jahre verlängern.

Wie die „WAZ“ weiter berichtete, solle das Gehalt des 29-Jährigen dabei etwas sinken. Der Vertrag von Can läuft im kommenden Sommer aus. Am vergangenen Wochenende hatte die türkische Zeitung „Cumhuriyet“ berichtet, Galatasaray Istanbul habe Interesse an dem Defensivspieler und ihm einen Dreijahresvertrag angeboten. In Dortmund spielt Can seit 2020.

Der 41-malige Auswahlspieler zählt nach starken Leistungen für Vizemeister BVB wieder zum Stamm der Nationalmannschaft, nachdem er zwischenzeitlich nicht mehr berücksichtigt worden war. Er gehörte zuletzt auch bei den drei misslungenen Juni-Länderspielen gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) zum Kader. Bundestrainer Hansi Flick hatte Can gegen Kolumbien im Zentrum der neu formierten Dreierkette aufgeboten.