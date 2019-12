BVB-Fans zeigen trotz Bewährung Anti-Hopp-Plakate

Die Fans des BVB legen es offenbar darauf an. Jedenfalls ignorierten die Anhänger von Borussia Dortmund eine Bewährungsauflage und zeigten beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim in Sinheim erneut beleidigende Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Diese Entgleisungen könnten nun Folgen für die BVB-Fans haben.

Denn aufgrund ähnlicher Vorfälle in der Vergangenheit bei Spielen zwischen Hoffenheim und Dortmund hatte der DFB eine Bewährungsstrafe gegen die Anhänger der Schwarz-Gelben ausgesprochen. Bei erneuten Beleidigungen oder Schmähgesängen würden die nächsten drei Auswärtsspiele des BVB in Hoffenheim ohne Gästefans stattfinden. Die Bewährungsstrafe gilt bis zum Jahr 2022. Mit Sprechchören signalisierten die Dortmunder, dass ihnen eine mögliche Durchsetzung der Strafe nichts ausmachen würde. „Nie wieder Hoffenheim“, sangen sie. Diesen Wunsch könnte der DFB nun bald in die Tat umsetzen.

Nicht zitiierbare Plakate von BVB-Fans

Die Plakate, die nur kurz zu sehen waren, da viele Ordner im Stadion unterwegs waren, knüpften an vorherige Beleidigungen an. Die Fans wiederholten unter anderem ihre Generalkritik: "Dietmar Hopp, wir scheißen auf dein Geld", hieß es unter anderem. Andere Plakate der BVB-Fans, die deutlich unter die Gürtellineie zielten, zeigten nicht zitierbare Inhalte. (mh/jk)