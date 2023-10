Bochumer Bero fällt mit Innenbandanriss länger aus

Bochum Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss wie erwartet in den nächsten Wochen auf Matus Bero verzichten. Der Neuzugang von Vitesse Arnheim hat sich in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach einen Innenbandanriss im Knie zugezogen, teilte der Club mit.

Der 28-Jährige musste in der Partie bereits nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Bero hatte sich schnell zum Stammspieler entwickelt und in allen fünf Bundesligaspielen in der Startformation gestanden.