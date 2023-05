Bericht: Kimmich könnte ein Kandidat für Barca werden

Laut eines spanischen Zeitungsberichts könnte Bayerns Joshua Kimmich ein Thema in Barcelona werden.

München Die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ hat über eine überraschende Variante für die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich spekuliert.

Wie die Sportzeitung schreibt, wolle der FC Barcelona außer Weltmeister Lionel Messi im Sommer einen Top-Akteur für das Mittelfeld verpflichten. Hier solle Kimmich ein möglicher Kandidat sein, hieß es in dem Bericht. Top-Kandidat sei Martín Zubimendi von Real Sociedad, aber dieser sei mit rund 60 Millionen Euro vermutlich sehr teuer.

Kimmich (28), dessen Marktwert weitaus höher als der von Zubimendi ist, ist beim FC Bayern als ein zentraler Spieler für die Zukunft fest eingeplant. Sein Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni 2025, er gilt im Club als unverkäuflich. Laut „Mundo Deportivo“ hat auch Manchester City Interesse an Kimmich. In der Saison 2015/16 arbeitete der Mittelfeldakteur eine Saison mit City-Trainer Pep Guardiola zusammen.