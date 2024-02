Bayer gegen Bayern weltweit zu sehen

Nicht nur in Deutschland wird das Spiel von Tabellenführer Bayer Leverkusen gegen Verfolger Bayern München mit Spannung verfolgt, sondern weltweit.

Leverkusen Das Spitzenspiel des Bundesliga-Tabellenführers Bayer Leverkusen gegen Bayern München fasziniert nicht nur Fußball-Deutschland. Weltweit wird von dem Top-Duell im Fernsehen berichtet.

Bayer gegen Bayern - auf das Top-Duell der Bundesliga schaut nicht nur Fußball-Deutschland. Auch weltweit interessiert das Spiel des Tabellenführers aus Leverkusen gegen den Meister und Verfolger aus München.

Nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) wird das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in beinahe alle Länder der 211 Mitgliedsverbände des Weltverbandes FIFA übertragen. In Deutschland ist das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen.

Die DFL-Tochtergesellschaft Sportcast setzt für das Weltsignal 28 statt wie bei anderen Top-Spielen üblich 26 Kameras ein. Bei Nachmittags-Spielen der Bundesliga sind 19 Kameras dabei.