Bayer-Chef Carro hofft auf längeren Verbleib von Alonso

Leverkusen Xabi Alonso weckt mit seinen Erfolgen als Trainer die Begehrlichkeiten anderer Clubs. Leverkusen-Chef Carro reagiert gelassen.

Fernando Carro hat gelassen auf das Interesse anderer Vereine an Leverkusens Trainer Xabi Alonso reagiert.

„Ich nehme gern in Kauf, dass es Begehrlichkeiten in anderen Clubs weckt, wenn wir Erfolg haben“, kommentierte der Bayer-Vereinschef in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ die Spekulationen über einen künftigen Wechsel des Fußball-Lehrers zu einem international renommierteren Club. Leverkusen hatte den Vertrag mit dem 41 Jahre alten Spanier Anfang August bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Bayer soll Titelanwärter werden

Nach Einschätzung von Carro arbeitet Alonso weiter fokussiert an seiner Mission, die Bayer-Elf zu einem Titelaspiranten zu machen: „Er lässt sich durch dieses ganze Gerede nicht aus dem Konzept bringen. Was in ein, zwei, drei Jahren ist, interessiert ihn zurzeit überhaupt nicht. Ihn interessiert das jetzt.“ Der Vereinschef ist guter Dinge, dass die Mannschaft von der großen Erfahrung des einstigen Vorzeigeprofis profitiert: „Er ist ein Trainer, der als Spieler alles gewonnen und weiß, was man braucht, um Erfolg zu haben. Er hat die Erfahrung nicht nur aus einer Liga.“

Xabi Alonso spielte für Real Sociedad, den FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München und gewann als Profi zweimal die Champions League (2005/2014) und diverse andere Titel in drei Ländern.