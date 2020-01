Augsburg. Nach seiner Entlassung als Düsseldorfs Trainer erfuhr Friedhelm Funkel viel Zuspruch. Auch Augsburgs Martin Schmidt meldete sich nun zu Wort.

Augsburgs Martin Schmidt: "Friedhelm Funkel wird dem Fußball fehlen"

Schon kurz nach seiner Beurlaubung als Trainer von Fortuna Düsseldorf erfuhr Friedhelm Funkel (66) eine Welle an Zuspruch. Nun äußerte auch Kollege Martin Schmidt sein Mitgefühl. Als der Trainer des FC Augsburg auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen nach seiner ersten Reaktion auf die Entlassung gefragt wurde, antwortete der 52-Jährige: „Es ist nicht das erste Mal, dass man sagt: Oh, das ist Bundesliga…..“

Nicht nur für die Bundesliga sei sein Abschied ein großer Verlust: „Friedhelm Funkel wird dem Fußball fehlen. Wir hatten einen sehr guten Austausch. Er hat einen großen Erfahrungsschatz.“ Nachdenklich machte den Schweizer vor allem die Tatsache, dass Funkels Vertrag noch im Ende Dezember verlängert worden war: „Es ist gang und gäbe geworden, dass selbst eine Vertragsverlängerung nicht mehr zählt.“ Das letzte direkte Duell zwischen Düsseldorf und den Schwaben hatte am 17. Dezember 2019 stattgefunden. Damals besiegte der FCA die Fortunen mit 3:0. (jd)