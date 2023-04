Augsburg wird bei Berisha Kaufoption ziehen

Augsburg Beim FC Augsburg laufen die Planungen für die kommende Saison. Ein Fixpunkt ist der noch ausgeliehene Top-Torschütze Mergim Berisha. Ein anderer Angreifer hat sich für eine Rückkehr empfohlen.

Der FC Augsburg wird den gerade zum Fußball-Nationalspieler aufgestiegenen Angreifer Mergim Berisha in Kürze fest verpflichten.

Der 24-Jährige ist bislang nur von Fenerbahce Istanbul ausgeliehen. Die Kaufoption habe der Bundesligist bislang noch nicht gezogen, wie Manager Stefan Reuter (56) im Interview der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag) bestätigte. Reuter fügte aber hinzu: „Wir werden es aber rechtzeitig tun.“ Die Kaufoption für Berisha soll dem Vernehmen nach etwa vier Millionen Euro betragen.

Berisha ist mit acht Treffern der erfolgreichste Augsburger Torschütze in der laufenden Saison. In den Länderspielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) kam der U21-Europameister von 2021 in der zurückliegenden Woche erstmals im A-Nationalteam zum Einsatz.

Begehrlichkeiten geweckt

Dass Berishas positive Entwicklung auch das Interesse anderer Vereine wecken könnte, weiß Reuter: „Das ist wie immer bei uns: Wenn etwas Außergewöhnliches kommt und der Spieler den nächsten Schritt machen möchte, werden wir uns damit beschäftigen.“

Nach Reuters Angaben plant der FCA auch weiterhin mit dem verliehenen Rekordtransfer Ricardo Pepi. Der 20 Jahre alte US-Nationalspieler spielt aktuell für den FC Groningen und hat in der ersten niederländischen Liga in 21 Saisonpartien neun Tore erzielt. „Wir planen fest mit ihm und verspüren keinerlei Intention, ihn abzugeben“, sagte Reuter. Der Stürmer war im Januar 2022 für die Vereinsrekordsumme von angeblich 16 Millionen Euro aus Dallas nach Augsburg gewechselt. Er konnte sich aber nicht auf Anhieb in der Bundesliga durchsetzen.

Der aktuelle FCA-Coach Enrico Maaßen bewerte Pepi aber „äußerst positiv“, berichtete Reuter. Der Vertrag des jungen US-Profis beim FCA läuft noch bis zum 30. Juni 2026.