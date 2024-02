Wolfsburg. Seit Wochen protestieren Fußball-Fans in den deutschen Stadien, indem sie Tennisbälle auf das Spielfeld werfen. Jetzt hat ein erster Bundesliga-Club verraten, was er damit machen will.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will die während der Fanproteste im Stadion gesammelten Tennisbälle an Kitas und Kindergärten der Region spenden. Das bestätigte ein Clubsprecher den „Wolfsburger Nachrichten“ auf Nachfrage.

Der VfL hat eine eigene Abteilung für „Corporate Social Responsibility“ (CSR) oder gesellschaftliche Unternehmensverantwortung. Sie fragt nach Angaben des Clubs gerade den Bedarf bei den Einrichtungen ab.

In den Stadien der 1. und 2. Liga werfen Fans bereits seit Wochen Tennisbälle auf das Spielfeld, um damit gegen den geplanten Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga zu protestieren. Allein bei den beiden Wolfsburger Heimspielen gegen 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund kamen so hunderte Tennisbälle und gegen Dortmund zusätzlich noch mehrere Dutzend Flummis zusammen.

