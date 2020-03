Es klingt ja fast schon absurd: Da feiert der wöchentliche Fußball-Stammtisch Doppelpass bei Sport1 seine 1000 Folge und was fehlt? Genau, der Fußball. Moderator Thomas Helmer stellte gleich zu Beginn der Jubiläumssendung klar: „Corona ist schuld.“ Schuld, nicht nur an daran, dass am Wochenende kein Fußball gespielt wurde, sondern auch daran, dass das Talkformat sowohl ohne Zuschauer auf den Studioplätzen als auch mit reduzierter Expertenrunde stattfand. Eine vernünftige Reaktion aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus.

Sowohl Bayer Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler, als auch der im Home Office weilende Union-Berlin-Profi Felix Kroos sowie Manager-Legende Reiner Calmund und FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß sitzen nicht in der Runde der Studiogäste um Stefan Effenberg und Marcel Reif, sondern sind auf die Videoleinwand zugeschaltet. Doch weder das fehlende Publikum, noch die besondere Situation für die Diskussionsrunde haben der Jubiläumsfolge geschadet.

Im Gegenteil, sie überzeugte durch inhaltlich starke Beiträge und sachliche Diskussionen. Ja, sachlich. Keiner der Teilnehmer ließ sich zu Polemik hinreißen (vielleicht wegen des fehlenden klatschenden und johlenden Publikums?), die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Coronavirus – die natürlich den Hauptteil der Sendung einnahmen – waren differenziert und einordnend. Als es zum Beispiel um die Langeweile der sich nun zu Hause statt auf dem Platz befindenden Fußballer ging, wurde diese schnell relativiert: Ein Luxusproblem angesichts der ernsten Lage.

Bedeutender Beitrag von Uli Hoeneß

Twitter-Nutzer Volker Poggel schrieb: „Absolut erstaunliche Sendung. Und das liegt nicht am Jubiläum. Es geht mal nicht direkt um den Fußball und die Diskussion ist sachlicher und inhaltsvoller wie kaum eine andere zuvor. Klasse #dopa ! Und alles Gute für die nächsten 1000. Sendungen.“ Einzig: Eine Frau suchte man in der Expertenrunde im Münchener Hotel vergeblich.

Für einen der bedeutendsten Beiträge der Doppelpass-Jubiläumsausgabe sorgte Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß, der schnell klarmachte, dass er über den Fußballhorizont hinausschaute und forderte: „Wir müssen entschleunigen, runterfahren. Jeder Bürger in Deutschland. Es gibt kein Handbuch für diese Lage. Im Moment, wo man nicht weiß, wie viele Fälle es diese oder nächste Woche gibt, kann man doch gar nichts beschließen.“

Das brachte er dann auch in den Zusammenhang mit den noch ausstehenden Entscheidungen darüber, wann und wo wieder Fußball gespielt werden soll, werden darf. Für ihn hat die Austragung der Europameisterschaft die geringste Priorität. „Ich halte es für richtig, dass der nationale Wettbewerb und die Champions League Priorität haben“, sagte Hoeneß. „Ich finde es Scharlatanerie, heute zu sagen, was man in vier Wochen machen soll. Wir müssen jetzt alle mal runterschalten. Vielleicht wird auch erst im Oktober erst wieder gespielt, das weiß doch keiner. Wir müssen den Wissenschaftlern jetzt Zeit geben, dass Serum zu finden. Alles andere ist doch nur Schaumschlägerei.“

Rudi Völler: Nationale Liga "das Wichtigste"

Diese Meinung teilte auch Rudi Völler: „Bei aller Wichtigkeit der EM, der Europa League, auch wenn wir da weitkommen können – das Wichtigste ist die nationale Liga, der Rest kommt hintendran.“

Journalist und Herausgeber Oliver Wurm twitterte zu Hoeneß: „Er hat schon eine Wucht in seinen Worten, die seinesgleichen sucht. Inhaltlich war das auch stark.“

Doch ganz ohne Fußballnostalgie kam diese Folge – und das ist völlig richtig – nicht aus. Zu Gast an Helmers Seite war Rudi Brückner. 1995 hatte er den ersten Doppelpass moderiert, seine Reaktion auf ein Foto von damals: „Die Palmen gibt es immer noch. Aber die hässlichen Krawatten sind weg.“

Noch andere Dinge haben sich in den 25 Jahren geändert. So gehört Social-Media-Expertin Ruth Hofmann längst zum Team – 1995 gab es die Sozialen Medien derweil noch gar nicht.

Bevor die Live-Band, die ebenso wenig fehlen durfte wie das alkoholfreie Bier für die Gäste, das Ende der Sendung andudelte wurde dann aber einmal auf die Highlights aus 999 Folgen zurückgeblickt. So viel Normalität, so viel Leichtigkeit darf sein. Auch in Zeiten von Corona. Auch in dieser besonderen Ausgabe.