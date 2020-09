Fussball 0:8! Schalke 04 geht in München gnadenlos unter

Essen. Schalke 04 trat als krasser Außenseiter beim FC Bayern München an - und zeigte eine blamable Leistung. Gnabry schießt drei Tore.

Was für ein blamabler Saisonstart für den FC Schalke 04: Im Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga waren die Königsblauen für den FC Bayern München nur ein Sparringspartner. Sie gaben sich beim Triple-Sieger schon früh auf und gingen mit 0:8 (0:3) unter. Und selbst mit dieser hohen Niederlage waren sie noch sehr gut bedient. Die Bayern haben hingegen nichts von ihrem Spielwitz und ihrer Gier eingebüßt.

Darauf hatte Schalkes umstrittener Trainer David Wagner noch gehofft. Er wählte eine überraschende Taktik: Vier sehr offensivorientierte Spieler standen auf dem Platz. Der Skepsis vieler Fans, die nach einer nicht optimalen Vorbereitung eine Klatsche befürchteten, begegnete er mit viel Mut. Auch Sturm-Zugang Gonçalo Paciencia spielte - obwohl der erst am Dienstag von Eintracht Frankfurt gekommen war. Paciencia sorgte nach 45 Sekunden direkt für die erste Chance der neuen Saison, doch seinen strammen Schuss konnte Bayern-Torwart Manuel Neuer abwehren. Das Signal der Schalker war zunächst eindeutig: Sie hatten sich etwas vorgenommen.

Paciencias Schuss ist Schalkes einzige Chance

Doch Paciencias Schuss blieb Schalkes einzige Chance. In der vierten Minute tänzelte Serge Gnabry nach einem Pass von Joshua Kimmich Schalke-Kapitän Benjamin Stambouli aus und schlenzte den Ball zum 1:0 ins Tor - der erste Treffer der Saison war direkt ein besonders schöner. Nun folgte das Spiel, das jeder erwartet hatte. Obwohl die Bayern erst seit einer Woche wieder trainieren, fanden sie sofort zurück in ihre virtuosen Kombinationen, ihre perfekt abgestimmten Laufwege. Und auch der einzige Neue, Leroy Sané, war direkt Bestandteil dieser Fußball-Show.

Sané hätte in der fünften Minute fast das zweite Tor folgen lassen, er scheiterte aber an Torwart Ralf Fährmann. In der 19. Minute war Fährmann machtlos. Thomas Müller bekam im Schalker Strafraum den Ball und spielte ihn clever zurück auf Leon Goretzka - der Ex-Schalker traf mit einem Flachschuss zum 2:0. Nachdem Robert Lewandowski (21.) und Joshua Kimmich (24.) gescheitert waren, fiel nach einer halben Stunde das 3:0. Ozan Kabak hatte Lewandowski im Strafraum gefoult - der Torjäger selbst verwandelte den berechtigten Elfmeter. Kurz vor der Pause traf Niklas Süle noch den Pfosten des Schalker Tores (41.). Die Bayern zur Pause höher führen müssen - vor den Augen von Schalkes Ex-Vereinschef Clemens Tönnies, der auf der Tribüne neben Nachfolger Jens Buchta und den Vorständen Jochen Schneider und Alexander Jobst saß.

Druck auf David Wagner steigt

Bloß nicht untergehen - diese Devise gab Wagner für die zweite Halbzeit aus. Doch dieser Wunsch hielt nur knapp 60 Sekunden. Ein Rückpass von Stambouli auf Fährmann geriet zu kurz. Sané sprintete dazwischen, legte ab auf Gnabry - 4:0 (47.). Nun gaben sich die Schalker auf, und für die Bayern wurde es ein Trainingsspiel. Ganz einfach kombinierten sich die besten Spieler der Münchner auch zum 5:0 - Sané hatte erneut Gnabry den Ball perfekt vorgelegt. In der 69. Minute nutzte Müller den einzigen Fährmann-Fehler zum 6:0. Zwei Minuten später erzielte Sané sein erstes Tor für den FC Bayern zum 7:0 - und den Schlusspunkt setzte Jamal Musiala mit dem 8:0 (81.).

Wagner verfolgte die zweite Halbzeit weitgehend regungslos mit verschränkten Armen. 17 Liga-Spiele in Folge hat Schalke inzwischen nicht gewonnen. Viele weitere Niederlagen darf er sich nicht mehr erlauben.