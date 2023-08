Frauen-Mannschaft qualifiziert sich für Olympia 2024

Pfeile stecken in den beiden Scheiben.

Berlin Die deutsche Recurve-Frauenmannschaft hat sich einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. Charline Schwarz (Feucht), Michelle Kroppen (Berlin) und Katharina Bauer (Raubling) besiegten bei den Bogen-Weltmeisterschaften in Berlin im entscheidenden Viertelfinalmatch die USA mit 5:3-Satzpunkten. Damit werden auch drei deutsche Frauen in Paris im Einzelwettbewerb antreten dürfen.

Eine große Enttäuschung hingegen gab es bei den Männern. Florian Unruh, Maximilian Weckmüller (beide Berlin) und Moritz Wieser (Trostberg) unterlagen Indonesien bereits im Achtelfinale mit 3:5. Damit wird die Mannschaft versuchen müssen, eine der Qualifikationsmöglichkeiten im nächsten Jahr zu nutzen. Florian Unruh hatte durch seinen Sieg bei den European Games bereits einen Olympia-Start sicher.