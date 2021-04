Formel 1: Verstappen gewinnt Imola-Chaos - Vettel mit Defekt

Red-Bull-Pilot Max Verstappen siegt beim Rennen in Imola.

Imola. Vettel erlebt sein nächstes Fiasko, Schumacher zahlt Lehrgeld - und Verstappen siegt im Chaos-Rennen von Imola vor Weltmeister Hamilton.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das chaotische Formel-1-Rennen von Imola gewonnen. Der Niederländer verwies am Sonntag beim zweiten Grand Prix des Jahres Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der Mercedes-Mann schob sich nach einer imposanten Aufholjagd wenige Runden vor Schluss noch vor Lando Norris im McLaren, der Dritter wurde.

Verstappen feierte seinen elften Karrieresieg, Hamilton behielt aber mit nur einem Punkt mehr die WM-Führung. In dem Spektakel mit zwei Safety-Car-Phasen bei lange nasser Strecke musste Sebastian Vettel im Aston Martin wegen eines Getriebeschadens kurz vor dem Ende seinen Wagen in der Garage abstellen. Mick Schumacher landete nach einem frühen Front-Schaden an seinem Haas auf Rang 16. (dpa)