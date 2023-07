Formel 1 und die Gefahr: Die Schicksalsfrage von Spa

Die Mutter von Dilano Van't Hoff erinnert an ihren Sohn, der auf der Rennstrecke in Spa gestorben ist.

Spa Die Formel 1 fährt in Spa auf einer Strecke, die die tödlichen Gefahren des Sports verdeutlicht. Sollte bei Regen gestartet werden?

Auch Rennfahrer müssen übers Wetter reden. Besonders, wenn es in die Ardennen geht. Die Strecke in Spa-Francorchamps ist eine der letzten, die von der Natur gestaltet wurde. Die meisten Rennfahrer lieben den 7,004 Kilometer langen Berg- und Talkurs. Manche hassen ihn auch. Praktisch alle fürchten ihn. Beim Großen Preis von Belgien an diesem Wochenende fährt die Angst mit, erst Ende Juni war ein 18-Jähriger in einer Nachwuchsformel ums Leben gekommen. Plötzlich sind Regenrennen, die – wenn alles gut gelaufen ist – als Action-Drama gefeiert werden, wieder mit dem Schatten des Todes behaftet. Dem zwölften WM-Lauf droht bei zu schlechten Witterungsverhältnissen sogar eine Absage. Es stellt sich eine doppelte Schicksalfrage: Ist Spa generell noch sicher genug? Und: Kann im Regen überhaupt gefahren werden?