Fechter Joppich und Sanita siegen zum Auftakt

Fechter André Sanita ist in Tokio eine Runde weiter.

Tokio. Die deutschen Florettfechter Peter Joppich und André Sanita haben ihre Auftaktgefechte bei den Olympischen Spiele in Tokio gewonnen und stehen im Sechzehntelfinale.

Routinier Joppich, der in Japan bereits seine fünften Spiele bestreitet, setzte sich in der Qualifikation in der Makuhari Messe-Halle B weitgehend souverän mit 15:12 gegen den Kanadier Alex Cai durch.

Teamkollege und Olympia-Debütant Sanita zeigte gegen Siu Lun Cheung aus Hongkong eine grandiose Aufholjagd und gewann nach 8:14-Rückstand noch mit 15:14. Der dritte Vertreter des Deutschen Fechter-Bunds, Benjamin Kleibrink, startet direkt in der Runde der letzten 32.

