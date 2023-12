Essen. Nach der DFL-Abstimmung herrscht Unmut in den Fußball-Fanlagern. Am Protest beteiligen sich aber nicht alle Anhänger.

Die Fanszenen habe ihrer Androhung Taten folgen lassen - zumindest in Teilen. Viele Fußballfans wollen an diesem Spieltagswochenende ihren Unmut gegen die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) kundtun - mit einem Stimmungsboykott. „Wir sind nicht bereit, dem Ausverkauf des deutschen Fußballs tatenlos zuzusehen. Um zu verdeutlichen, dass der viel beschworene 12. Mann bundesweit nicht bereit ist, als Teil der Verhandlungsmasse des DFL-Deals mit dubiosen Investoren herzuhalten, werden wir zwölf Minuten schweigen“, hieß es am Freitag von mehreren Fangruppen in einer Stellungnahme der Fanszene Deutschland, die auch in den sozialen Medien verbreitet wurde.

Während die Fans des FC Schalke 04 ihre Mannschaft die Unterstützung nicht untersagten, sondern von Beginn an mit vollem Support dabei waren, herrschte im Gästeblock Stille. Zwölf Minuten lang warteten die Anhänger von Greuther Fürth, bis sie begannen, ihre Mannschaft anzufeuern.

Parallel, im Aufeinandertreffen zwischen dem SC Paderborn und Hansa Rostock, brachten die Anhänger beider Lager ihren Unmut zum Ausdruck und schwiegen ebenfalls in den ersten Minuten. Ab der 13. Minute zündeten die Rostocker Fans Pyrotechnik. Deshalb unterbrach der Schiedsrichter die Partie und beorderte die Profis in die Kabine. Erst neun Minuten später wurde die Begegnung fortgesetzt.

