Ex-Schalker Donis Avdijaj: So wurde er wieder topfit

Dubai/Gelsenkirchen. Durch spezielles Fitness-Training hat Donis Avdijaj mehr als sieben Kilo abgenommen. Sein Fitnesstrainer erklärt, wie das möglich war.

Mehr als sieben Kilo hat Donis Avdijaj in den vergangenen Monaten abgenommen – vor allem dank seines individuellen Zusatztrainings. Einmal pro Woche kommen dafür extra Fitnesstrainer wie Yannick Obenauer nach Österreich, um mit dem Profi des TSV Hartberg zu arbeiten. „Zu Beginn unserer Arbeit war Donis in einem mittelmäßigen Fitnesszustand, jetzt ist er herausragend“, sagt Obenauer, der in der Vergangenheit unter anderem als Athletik-Trainer der TSG Hoffenheim angestellt war.

Bei Avdijaj sieht Obenauer durch die zusätzlichen Einheiten „deutliche Fortschritte in Beschleunigung und Agilität“. Er erklärt: „Bei Donis hat sich das Verhältnis von Körpergewicht zu Kraft stark verbessert.“ Zurückzuführen ist das auch auf eine Umstellung der Ernährung. Seit einigen Monaten verzichtet der 25 Jahre alte Avdijaj inzwischen weitgehend auf Zucker und Gluten. Neben Avdijaj arbeitet Obenauer regelmäßig auch mit anderen Profi-Fußballern zusammen – zuletzt unter anderem auch mit Thilo Kehrer oder Max Meyer.

„Das Optimierungspotenzial durch akribisches Training ist sehr groß“, glaubt der Fitness-Experte. „Das Spiel hat deutlich an Power und Dynamik zugenommen, austrainierte Spieler mit gutem Fitnesszustand sind also im Vorteil.“ Dies werde in der täglichen Arbeit in den Vereinen nicht ausreichend abgedeckt, so Obenauer: „Vereine haben nicht die Kapazitäten, um ganz individuell auf jeden Spieler des Kaders einzugehen.“ (rha)

