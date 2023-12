Fussball Ex-BVB- und RWE-Coach: So geht‘s für Siewert in Mainz weiter

Mainz. Der 41-Jährige trainierte zuvor sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Rot-Weiss Essen und dem VfL Bochum.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will in der Winterpause über die Zukunft von Jan Siewert als Trainer entscheiden. „Er wird diese Mannschaft ganz, ganz sicher bis zum Winter jetzt trainieren. Dann setzen wir uns gemeinsam zusammen. Er ist in der Pole-Position, er macht das gut“, sagte Sportvorstand Christian Heidel am Sonntag bei DAZN vor dem Punktspiel gegen den SC Freiburg.

Mainz hatte sich Anfang November von Trainer Bo Svensson getrennt. Seither betreut der 44 Jahre alte Siewert das Team. Unter seiner Regie gab es bislang einen Sieg und drei Unentschieden. „Das war kein geplanter Trainerwechsel. Jetzt nehmen wir uns die Zeit, genau zu überlegen, mit welchem Trainer gehen wir in die Zukunft. Wir wollen uns ein Bild machen und dann nach einer gewissen Anzahl von Spielen entscheiden, was ist für Mainz 05 die beste Lösung“, erläuterte Heidel den Zeitplan.

Der 41-Jährige ist im Ruhrgebiet kein Unbekannter: 2015 übernahm er für 34 Spiele die Trainerrolle bei Rot-Weiss Essen, bevor er als Co-Trainer unter Gertjan Verbeek den VfL Bochum betreute. Nach einer Saison bei der U19 (27 Spiele), heuerte Siewert bei der U23 von Borussia Dortmund an. 2020 zog es ihn dann in die Rheinstadt. Erst als Nachwuchs-Cheftrainer, dann als Trainer der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Südwest aktuell auf dem 15. Rang steht. Kurios: Schon Ende 2020 sprang Siewert als Interimstrainer ein. Für sechs Tage übernahm er die Mainzer Profi-Mannschaft. (mit dpa)

