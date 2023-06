Ex-BVB-Profi Raphael Guerreiro wechselt zum FC Bayern

München. Raphael Guerreiro trägt ab sofort das Trikot des FC Bayern München. Das teilte der Rekordmeister am Freitagvormittag mit.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel bekommt seinen ersten Wunschspieler: Der deutsche Rekordmeister verpflichtete wie erwartet Raphael Guerreiro von Erzrivale Borussia Dortmund. Der 29-Jährige kommt ablösefrei nach München und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2026. Tuchel kennt Guerreiro aus seiner Zeit als BVB-Coach.

„Als der Anruf vom FC Bayern kam, war meine Entscheidung schnell getroffen. Es ist eine Ehre für mich, für diesen großen Verein spielen zu dürfen, und ich schätze auch Thomas Tuchel aus unserer gemeinsamen Zeit bei Dortmund sehr“, sagte der portugiesische Nationalspieler, der in Mittelfeld und Abwehr flexibel einsetzbar ist.

Guerreiro zähle „seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga“, sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Der Trainer und wir als Verantwortliche sind uns einig, dass er unser Spiel zweifellos bereichern wird.“

Guerreiro war 2016 unter Tuchel nach Dortmund gewechselt

Guerreiro wurde 2016 mit Portugal Europameister. Unter Tuchel war er 2016 nach Dortmund gewechselt, wo er in sieben Jahren 224 Pflichtspiele bestritt. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam er für den BVB in 27 Spielen auf zwölf Vorlagen.

Nach Konrad Laimer ist Guerreiro der zweite Neuzugang beim FC Bayern - weitere dürften in den nächsten Wochen folgen. Vor allem auf der Stürmerposition sehen die Bosse der Münchner Handlungsbedarf. Doch auch in der Abwehr soll noch nachgebessert werden, ganz oben auf der Liste stehen Min-Jae Kim vom SSC Neapel und Kyle Walker (Manchester City). (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport