Ex-Bayern-Trainer Kovac plant Comeback im Sommer

Essen. Im November wurde Niko Kovac beim Rekordmeister Bayern München entlassen. Jetzt fühlt sich der 48-Jährige bereit für neue Aufgaben.

Der frühere Bayern-Chefcoach Niko Kovac möchte zur kommenden Saison auf den Trainerstuhl zurückkehren. „Ich gehe davon aus, dass es im Sommer wieder etwas werden wird, darauf bereite ich mich vor“, sagte der 48-Jährige bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ bei ServusTV.

Konkret nannte der Meistertrainer der Vorsaison mit Bayern München die Topligen Englands, Spaniens und Italiens als reizvolle Adressen. Die Bundesliga sei allerdings auch „immer interessant“, erklärte der Kroate. Ihm komme es bei seiner nächsten Adresse darauf an, dass „etwas entstehen kann.“

Kovac genießt sein Leben

Kovac wurde am 3. November nach der 1:5-Niederlage des FC Bayern bei seinem vorherigen Klub Eintracht Frankfurt entlassen. Seine rund eineinhalb Jahre an der Säbener Straße seien „lehrreich und erfolgreich“ gewesen, er sei „ein besserer Trainer geworden“, so Kovac. Er wisse aber, dass es nach dem FC Bayern „nicht mehr viel Größeres gibt.“

Derzeit genieße er sein Leben: „ Ich habe jetzt zwei Wochen Skitage hinter mir, das habe ich in 13 Jahren nicht geschafft. Ich genieße die Zeit. Man ist viel unterwegs. Ich bin auch großer Football-Fan. Ich hatte die Möglichkeit, beim Superbowl in Miami dabei zu sein.“

Kovac sagt: "Ich habe die Zeit gebraucht, um runterzukommen. Ich spüre jetzt wieder die Spannung, die man als Trainer braucht.“ (fs/sid)