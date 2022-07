Essen statt Wimbledon: Niemeier und Maria spielen im Revier

Essen. Jule Niemeier und Tatjana Maria haben in Wimbledon begeistert. Am Samstag wurden sie Deutsche Meisterinnen in der Bundesliga. Ein Besuch.

Gedränge an Platz zwei beim TC Bredeney. Mihaela Buzarnescu kämpft gerade um einen wichtigen Punkt für den Tennis-Bundesligisten am letzten Spieltag. Doch sie ist es nicht, auf die an diesem Tag die meisten Augen der Zuschauer gerichtet sind. „Wo ist denn jetzt die Maria?“, fragt eine Zuschauerin leise. „Sie steht da drüben am Zaun. Blaues T-Shirt, rosa Schuhe“, flüstert ihr Nachbar zurück. „Und die Niemeier? Ist die noch da?“ Ja, ist sie. Und gibt Autogramme nach ihrem Match auf Platz sechs.