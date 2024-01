Enttäuschung beim Top-16-Turnier: Ovtcharov muss aufgeben

Montreux Das europäische Top-16-Turnier in der Schweiz ist für das erfolgsverwöhnte deutsche Tischtennis-Team diesmal enttäuschend verlaufen. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov musste sein Viertelfinal-Spiel gegen den Schweden Truls Möregardh verletzt aufgeben.

Das europäische Top-16-Turnier in der Schweiz ist für das erfolgsverwöhnte deutsche Tischtennis-Team diesmal enttäuschend verlaufen. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov musste sein Viertelfinal-Spiel gegen den Schweden Truls Möregardh verletzt aufgeben.

„Im dritten Satz ist es mir heftig zwischen die Rippen gefahren, sodass ich das Risiko des Weiterspielens nicht eingehen wollte. Wir müssen jetzt mal abwarten, was es für eine Verletzung ist“, sagte der 35-Jährige vom TTC Neu-Ulm.

Einzel-Europameister und Vorjahresfinalist Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) schied in Montreux bereits in der Runde der letzten Acht gegen den Portugiesen Marcos Freitas aus. Einzig Nina Mittelham (TTC Berlin Eastside) erreichte aus deutscher Sicht das Halbfinale, verlor dort aber am Sonntag die Neuauflage des EM-Endspiels von 2022 gegen die Österreicherin Sofia Polcanova in 1:4 Sätzen.