EM: DFB-Frauen treffen auf Dänemark, Spanien und Finnland

Manchester. Anspruchsvolle Aufgabe bei der EM 2022 in England. Die DFB-Frauen treffen in Gruppe B unter anderem auf den Vize-Europameister.

Die deutschen Fußballerinnen haben für die EM in England (6. bis 31. Juli 2022) sehr anspruchsvolle Aufgaben erwischt. Der Rekordsieger trifft in der Gruppe B auf Vize-Europameister Dänemark, Spanien und Finnland. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Manchester.

Das DFB-Team, das bei der EM 2017 im Viertelfinale gegen Dänemark ausgeschieden war, gehörte bei der Auslosung 251 Tage vor Turnierbeginn zu den vier Teams in Topf 1. Die Gruppenersten und -zweiten der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Here we go 🚀 Das sind unsere Gegner in Gruppe B 👇



Wie findet ihr das Ergebnis der Auslosung?



WIR #IMTEAM 🇩🇪 #WEURO2022 pic.twitter.com/IZtmxVu1yW — DFB-Frauenfußball (@DFB_Frauen) October 28, 2021

Nach zwei turnierfreien Sommern strebt die deutsche Auswahl den neunten EM-Titelgewinn an, Titelverteidiger sind die Niederländerinnen. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich steigt in Old Trafford, das Finale in Wembley. (sid)

